Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

Sáng ngày 27/5/2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại TP. Huế. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong hành trình phát triển mô hình đại học đa cơ sở, mở rộng không gian đào tạo và tăng cường kết nối vùng của Nhà trường sau 50 năm hình thành và phát triển.

Với thông điệp chủ đạo “Kết nối di sản - Lan tỏa tri thức - Mở rộng tương lai”, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của UFM trong tiến trình hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái giáo dục hiện đại gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung.

Từ trung tâm đào tạo năng động tại TP. Hồ Chí Minh, dấu ấn UFM nay chính thức hiện diện tại vùng đất Cố đô giàu truyền thống văn hóa và tinh thần hiếu học, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu UFM tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Huế là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục quan trọng của miền Trung, mà còn là địa phương đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng. Vì vậy, sự hiện diện của UFM tại đây mang ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối nguồn lực đào tạo với nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, thông điệp “Kết nối di sản - Lan tỏa tri thức - Mở rộng tương lai” không chỉ là khẩu hiệu của sự kiện, mà cần được cụ thể hóa trong từng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động phục vụ cộng đồng của Phân hiệu. Thứ trưởng đánh giá cao định hướng phát triển mô hình đại học đa cơ sở của UFM, xem đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng, gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học miền Trung.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế.

Trong phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Phân hiệu UFM tại Huế cần phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đồng bộ với cơ sở chính, lấy người học làm trung tâm, tăng cường gắn kết với chiến lược phát triển của TP. Huế và khu vực miền Trung. Đồng thời, Phân hiệu phải trở thành điểm kết nối giữa Nhà trường, địa phương, doanh nghiệp và người học; chú trọng phát triển đội ngũ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa đại học mang bản sắc nhân văn, hiện đại, trách nhiệm.

Phát biểu tiếp thu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng UFM chia sẻ, việc thành lập Phân hiệu tại Huế là dấu mốc chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển của UFM, thể hiện quyết tâm mở rộng không gian đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ cộng đồng. PGS.TS. Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh, UFM sẽ tập trung đầu tư đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hệ sinh thái hỗ trợ người học nhằm bảo đảm Phân hiệu tại Huế phát triển theo đúng chuẩn chất lượng của Nhà trường.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Phạm Tiến Đạt cho biết, UFM định hướng xây dựng Phân hiệu tại Huế trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp của khu vực miền Trung; chú trọng phát triển các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương như tài chính, quản trị, marketing, du lịch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và quản trị công. Nhà trường cam kết phát huy tối đa thế mạnh học thuật, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu ứng dụng và đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Phân hiệu UFM tại TP. Huế được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối tri thức quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển bền vững cho khu vực miền Trung và cả nước.