Chiều 18/12, Cục Thống kê và Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê cho rằng, việc hai đơn vị tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về thống kê với cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhằm hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu thống kê trong thực tiễn.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và PGS. TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Tuấn Nguyễn

“Thống kê giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với ngành thống kê không ngừng được nâng cao, cả về chất lượng dữ liệu, phương pháp phân tích và nguồn nhân lực chuyên môn” - bà Hương khẳng định.

Lãnh đạo Cục Thống kê cho rằng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm ghi nhận và thực hiện những cam kết được thống nhất giữa hai bên liên quan đến việc khai thác thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực của mỗi Bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Bên. Hợp tác được ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của mỗi Bên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo mật thông tin theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

“Cục Thống kê cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Biên bản, đồng thời để Biên bản được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai cơ quan, Cục Thống kê đề nghị việc trao đổi thông tin phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời theo đúng yêu cầu đã được thống nhất, đồng thời cập nhật thường xuyên các nội dung của Biên bản để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan theo từng thời kỳ” - bà Hương nhấn mạnh.

Để bảo đảm triển khai Biên bản ghi nhớ có hiệu quả, hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định những nhu cầu chi tiết hằng năm và triển khai tích cực. Đối với nội dung này, Cục Thống kê giao Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu thống kê là đơn vị đầu mối để làm việc với Trường.

Bà Hương kỳ vọng, với thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên, sự hợp tác giữa Cục Thống kê và Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ được triển khai hiệu quả, thực chất và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS. TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, hiện trường đang đào tạo 23 ngành thuộc bậc đại học; 12 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Năm 2021, trường tuyển sinh 2.730 sinh viên; năm 2025, tổng số lượng tuyển sinh hệ chính quy của trường là 6.298 sinh viên, cộng với các khóa đào tạo từ xa, đào tạo văn bằng hai, thì tổng số lượng đào tạo là 7.500 sinh viên.

Ngoài ra, năm 2025, trường cũng tuyển sinh và đào tạo hơn 700 trình độ cao học và 300 nghiên cứu sinh…

“Hiện nay, trường là một trong những trường đứng tốp đầu về đào tạo ở các lĩnh vực thuộc chức năng của Bộ Tài chính quản lý và cả các chức năng khác như: Logistics, quản trị kinh doanh, luật…, cũng như là khoa học dữ liệu. Và tới đây theo như Nghị quyết của Đảng ủy Trường cũng như là sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing đang làm đề án phát triển thành Đại học Tài chính Quốc gia” - PGS. TS Phạm Tiến Đạt thông tin.

Đặc biệt, Trường Đại học Tài chính - Marketing vừa được TP Hồ Chí Minh lựa chọn là một trong ba đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế.

PGS. TS Phạm Tiến Đạt cho rằng, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ giúp cho Trường Đại học Tài chính - Marketing có được nguồn dữ liệu quý phục vụ công tác đào tạo./.