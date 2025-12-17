(TBTCO) - Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung cao độ cho dự án khắc phục sạt lở nghiêm trọng tại xã Khe Sanh, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công ngày đêm nhằm sớm bảo đảm an toàn nhà ở và ổn định đời sống cho người dân sau mưa bão.

Khẩn trương di dời người dân, tập trung xử lý sự cố

Ngày 17/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Tại điểm cầu Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã báo cáo tập trung vào việc triển khai Dự án khắc phục hậu quả sạt lở tại khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh – điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện lễ khởi công Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh. Ảnh: Trường Nhật

Trước đó, trong thời gian ngắn từ ngày 16 đến 17/11/2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương đã xảy ra sụt trượt nghiêm trọng. Phạm vi sạt lở kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích trên 5.000 m².

Sự cố làm hư hỏng trực tiếp 2 nhà dân và đe dọa an toàn của 10 nhà liền kề, buộc địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khoanh vùng nguy hiểm và chỉ đạo các sở, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, xây dựng phương án xử lý.

Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của người dân mong muốn được sửa chữa, ổn định nhà ở tại chỗ – nơi có giá trị tài sản lớn, thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại và sản xuất, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định triển khai công trình khắc phục khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư.

Vào ngày 15/12/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức Lễ khởi công dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (ngoài cùng, trái ảnh), cùng lãnh đạo Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra hiện trường trước thời điểm khởi công dự án. Ảnh: Trường Nhật

Công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa sạt lở tuyến đường Hùng Vương. Công trình được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu triển khai thần tốc, không để gián đoạn nhằm sớm tạo điều kiện cho người dân sửa chữa nhà ở và ổn định cuộc sống.

Quân khu 4 huy động cán bộ, chiến sĩ vào cuộc hỗ trợ

Theo phương án thi công, dự án huy động khoảng 260 nhân lực cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới các loại, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc ngày đêm.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, UBND tỉnh Quảng Trị đã phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xã Khe Sanh thường xuyên túc trực tại hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng phân công Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp hằng ngày.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cũng đã giao nhiệm vụ cho Quân khu 4 phối hợp cùng với tỉnh Quảng Trị tổ chức xây dựng công trình. Trên cơ sở đó, Quân khu 4 đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Lữ đoàn 384, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia thi công dự án. Quân khu 4 cũng đã cử một Phó Tư lệnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp cùng tỉnh tổ chức thi công.

Dự án được triển khai tích cực khẩn trương, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ảnh: Nhật Trường

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ sáng ngày 17/12/2025, khối lượng đất, cát đắp đã đạt hơn 3.000 m³ trong tổng số khoảng 23.500 m³; dự kiến trong khoảng 7 ngày tiếp theo sẽ hoàn thành phần đắp kè, bảo đảm điều kiện an toàn để các hộ dân tiến hành sửa chữa nhà ở.

Về vật liệu phục vụ dự án, ngay trước thời điểm khởi công dự án, tỉnh Quảng Trị đã chủ động rà soát, lựa chọn các mỏ đất phù hợp. Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú và Lê Đức Tiến cũng đã đi thị sát kiểm tra và thống nhất sử dụng mỏ đất tại khu vực điện gió Tân Hợp làm nguồn chính, đồng thời xác định mỏ đất tại xã Khe Sanh làm mỏ dự phòng, bảo đảm cung ứng vật liệu liên tục cho công trình.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vào trưa 17/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của tỉnh Quảng Trị trong việc xử lý sạt lở tại xã Khe Sanh, coi đây là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung” trên thực tế. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì nhịp độ thi công, bảo đảm an toàn tuyệt đối và sớm hoàn thành công trình để người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.