(TBTCO) - Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, Thuế tỉnh Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo cơ quan thuế cơ sở làm việc chặt chẽ với UBND các xã, phường, đặc khu để triển khai đầy đủ nội dung hướng dẫn của Cục Thuế - Bộ Tài chính tại Công văn số 4347/CT-VP ngày 10/10/2025. Việc triển khai phải bám sát thực tế từng địa phương, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.

Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Thuế tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế. Ảnh: Ngọc Tân

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, đặc biệt là các quy định mới áp dụng đối với hộ kinh doanh sau khi bỏ hình thức thuế khoán. Công tác hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai phải được thực hiện thuận lợi, đúng lộ trình; đồng thời khuyến khích các hộ có quy mô, doanh thu lớn đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị đẩy mạnh vận động cá nhân và hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu triển khai để tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - thuế. Các cơ quan chức năng phối hợp với ngành Thuế trong việc cung cấp tài liệu, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các sở, ngành và địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế như trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan truyền thông trên địa bàn được đề nghị tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nhiều nền tảng nhằm giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định mới, nâng cao ý thức tuân thủ và trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thuế.