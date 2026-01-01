Ngày 1/1: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo cao ở mức 151.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (1/1) tiếp đà tăng từ 500 - 1.300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 98.500 - 99.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định và neo ở mức cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 98.500 - 99.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp đà tăng từ 500 - 1.300 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp đà tăng giá từ 500 - 1.300 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước dao dịch từ 98.500 - 99.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 700 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh nhất trong khu vực, tăng 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 99.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 3 USD/tấn, lên mức 4.095 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 15 USD/tấn, lên mức 3.786 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm nhẹ 0,35 cent/lb, đạt mức 350,35 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 0,85 cent/lb, đạt mức 314,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng đảo chiều giảm liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 425,15 cent/lb, giảm nhẹ 1,9 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500 - 151.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 150.000 đồng/kg. Tương tự, tại Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.500 đồng/kg..

Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg, thấp nhất trên cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện giao dịch ở mức 6.735 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang đạt 9.168 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.