(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 31/12/2025, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 18.438 đồng/lít, giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 18.917 đồng/lít, giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.255 đồng/lít, giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa: không cao hơn 17.694 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.345 đồng/kg, giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Từ 15h chiều 31/12, giá xăng tiếp tục giảm đến 278 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.