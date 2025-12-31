Giá vàng hôm nay (31/12): Vàng nhẫn DOJI giảm tới 4 triệu đồng/lượng

|Sáng 31/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,89 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:45:46 sáng 31/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,89 USD/oune, tăng 11,32 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,26% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,429 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (26.984 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 31/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mốc 152,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 30/12.
Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, hiện giao dịch ở mức 151,7 triệu đồng/lượng mua vào và giá bán ra bằng các thương hiệu khác.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc ở hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với ngày 30/12.
Riêng vàng nhẫn DOJI giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 30/12, hiện giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.
Thương hiệu PNJ giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.