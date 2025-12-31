Giá vàng hôm nay (31/12): Vàng nhẫn DOJI giảm tới 4 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu. Cá biệt, vàng nhẫn thương hiệu DOJI giảm tới 4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch tại mốc 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng 31/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,89 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:45:46 sáng 31/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,89 USD/oune, tăng 11,32 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,26% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,429 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (26.984 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 31/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mốc 152,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 30/12.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, hiện giao dịch ở mức 151,7 triệu đồng/lượng mua vào và giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với ngày 30/12.

Riêng vàng nhẫn DOJI giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 30/12, hiện giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Thương hiệu PNJ giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.