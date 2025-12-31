Ngày 31/12: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu biến động trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/12) bật tăng mạnh từ 1.300 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.000 - 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu biến động trái chiều so với ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.000 - 98.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh từ 1.300 - 2.000 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay quay đầu tăng mạnh từ 1.300 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.000 - 98.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh nhất trong khu vực, tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng 68 USD/tấn, lên mức 3.952 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 27 USD/tấn, lên mức 3.759 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 3,45 cent/lb, đạt mức 355,6 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 3,65 cent/lb, đạt mức 320,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 434,45 cent/lb, tăng mạnh 7,4 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng nhẹ 3,0 cent/lb, đạt mức 386,2 cent/lb. Hợp đồng kỳ giao hàng tháng 5/2026 cũng tăng mạnh 7,85 cent/lb, lên mức 401,15 cent/lb.

Giá tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá tiêu trong nước hôm nay biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500 - 151.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tương tự, tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu tăng mạnh nhất trên cả nước trong ngày hôm nay, đạt mức 151.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Trái lại, Đồng Nai lại giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động tại thị trường Indonesia. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 77 USD/tấn (1,14%) so với ngày hôm trước, xuống còn 6.735 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm nhẹ 11 USD/tấn, đạt 9.168 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.