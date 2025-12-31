Ngày 31/12: Giá sao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 7 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (31/12) tăng phiên thứ 7 liên tiếp nhờ các giao dịch mang tính đầu cơ tăng mạnh trước thềm năm mới. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang mức 60,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,4% (1,4 Yên) lên mức 335 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 15.745 Nhân dân tệ/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 0,3%, xuống 182,5 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng phiên thứ 7 liên tiếp vào thứ Hai, chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 11, nhờ hoạt động mua vào mang tính đầu cơ trước thềm năm mới, trong bối cảnh nhu cầu vật chất vẫn duy trì tích cực.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2025 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng nhẹ 0,06%, tương đương 0,2 Yên, lên 341,1 Yên/kg (2,18 USD).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,54% xuống 15.665 Nhân dân tệ/tấn (2.235,21 USD). Lượng tồn kho cao su tại các kho do SHFE giám sát tăng 2,3% so với tuần trước, gây áp lực nhất định lên giá.

Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2/2026 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 0,96% lên 11.600 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Japan Exchange Group, nhu cầu vật chất mạnh, cùng với hoạt động mua đầu cơ và điều chỉnh vị thế trước thềm năm mới, đã hỗ trợ giá cao su, trong khi giá cao su kỳ hạn toàn cầu kết thúc tuần trước trong xu hướng tăng trên hầu hết các sàn giao dịch lớn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.