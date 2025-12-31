Ngày 31/12: Giá bạc bật tăng trở lại

Sáng nay, giá bạc thế giới bật tăng, lấy lại mốc 76,247 USD/ounce. Trong nước, thời điểm hiện tại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý ngược chiều điều chỉnh giá bạc giảm, riêng các thương hiệu khác tăng mạnh.

Sáng 31/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 76,247 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 31/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.890.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 30/12.

Cũng tại Hà Nội, ngược với đà giảm của bạc Phú Quý, hầu hết các địa điểm được khảo sát giá tăng đến 120.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 30/12, hiện niêm yết tại mức 2.466.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.496.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 2.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.502.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng từ 120.000 đến 12.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với sáng 30/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 31/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.466.000 2.496.000 2.468.000 2.502.000 1 kg 65.759.000 66.557.000 65.811.000 66.708.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.474.000 2.504.000 2.475.000 2.506.000 1 kg 65.965.000 66.769.000 66.007.000 66.820.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 31/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.803.000 2.890.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 74.746.480 77.066.474

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:35 sáng 31/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 76,247 USD/ounce, tăng 4,11 USD/oune so với sáng 30/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.002.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.008.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 105.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 106.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 30/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:35 sáng 31/12/2025