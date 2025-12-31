Ngày 31/12: Giá bạc bật tăng trở lại

|Sáng 31/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 76,247 USD/ounce
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 31/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.890.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 30/12.
Cũng tại Hà Nội, ngược với đà giảm của bạc Phú Quý, hầu hết các địa điểm được khảo sát giá tăng đến 120.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 30/12, hiện niêm yết tại mức 2.466.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.496.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 2.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.502.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng từ 120.000 đến 12.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với sáng 30/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 31/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.466.000
|
2.496.000
|
2.468.000
|
2.502.000
|
|
1 kg
|
65.759.000
|
66.557.000
|
65.811.000
|
66.708.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.474.000
|
2.504.000
|
2.475.000
|
2.506.000
|
|
1 kg
|
65.965.000
|
66.769.000
|
66.007.000
|
66.820.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 31/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.803.000
|
2.890.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
74.746.480
|
77.066.474
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:35 sáng 31/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 76,247 USD/ounce, tăng 4,11 USD/oune so với sáng 30/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.002.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.008.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 105.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 106.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 30/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:35 sáng 31/12/2025