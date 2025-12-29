Ngày 29/12: Giá cao su trên nhiều sàn châu Á có xu hướng tăng

Giá cao su hôm nay (29/12) ghi nhận xu hướng tăng trên nhiều sàn châu Á, song giảm tại thị trường Trung Quốc do áp lực tồn kho cao. Trong nước, thị trường ổn định.

Giá cao su trên nhiều sàn châu Á hôm nay có xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Giá cao su thế giới trong phiên giao dịch gần đây ghi nhận diễn biến tăng - giảm đan xen trên các sàn giao dịch châu Á, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh tồn kho gia tăng và triển vọng nhu cầu ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo nhìn chung ổn định đến tăng nhẹ ở các kỳ hạn xa, cho thấy thị trường vẫn có lực đỡ nhất định từ kỳ vọng nguồn cung.

Trên sàn Thượng Hải, giá cao su tự nhiên biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Các hợp đồng giao gần chịu áp lực giảm do tồn kho cao su tại Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các kho trọng điểm, khiến lo ngại về thiếu hụt nguồn cung toàn cầu tạm thời bị lu mờ và nhu cầu mua trong ngắn hạn bị kìm hãm.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn nhưng mức tăng khá thận trọng. Thị trường vẫn chịu tác động từ áp lực tồn kho khu vực và sự cạnh tranh của cao su tổng hợp, khiến đà phục hồi chưa thực sự bền vững.

Nhìn chung, thị trường cao su châu Á đang trong trạng thái giằng co và xu hướng giá thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến tồn kho cũng như tín hiệu phục hồi của nhu cầu công nghiệp.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.