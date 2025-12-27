Ngày 27/12: Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (27/12) giảm mạnh gần 2% khi thị trường thận trọng trước rủi ro địa chính trị, song vẫn chịu áp lực giảm mạnh do lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,15 USD/thùng, giảm 1,75%; giá dầu WTI ở mốc 57,23 USD/thùng, giảm 1,92%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh gần 2%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,15 USD/thùng, giảm 1,75% (tương đương giảm 1,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,23 USD/thùng, giảm 1,92% (tương đương giảm 1,12 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ những diễn biến địa chính trị mới, trong bối cảnh thanh khoản mỏng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng các cuộc không kích nói trên không nhằm vào hạ tầng dầu khí. “Những mục tiêu bị tấn công không liên quan đến đường ống hay các cảng xuất khẩu dầu thô, vì vậy trong bối cảnh thanh khoản thấp dịp Boxing Day, giới giao dịch chủ yếu đứng ngoài quan sát”, bà nhận định.

Nigeria là một trong những nhà sản xuất dầu lớn của châu Phi, song phần lớn các mỏ dầu và hạ tầng xuất khẩu lại tập trung ở khu vực phía nam, cách xa địa bàn xảy ra không kích.

Những gián đoạn nguồn cung trong thời gian gần đây đã góp phần giúp giá dầu phục hồi từ mức đáy gần 5 năm thiết lập hôm 16/12. Dù vậy, tính chung cả năm, giá dầu vẫn đang hướng tới mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. So với giá đóng cửa cuối năm 2024, dầu Brent và WTI lần lượt giảm khoảng 17% và 19%, trong bối cảnh sản lượng toàn cầu tăng cao làm dấy lên lo ngại dư cung trong năm tới.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, giá dầu hiện vẫn được nâng đỡ nhờ các gián đoạn xuất khẩu từ Venezuela và Kazakhstan. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi phản ứng của Điện Kremlin đối với các đề xuất hòa bình mới liên quan đến xung đột Ukraine.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo tiến trình đàm phán Nga - Ukraine, bởi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều có thể dẫn tới việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ Nga, qua đó tác động đáng kể đến cán cân cung - cầu và giá dầu toàn cầu./.