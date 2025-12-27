Ngày 27/12: Giá heo hơi hạ nhiệt ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (27/12) tại miền Bắc và miền Nam đảo chiều giảm. Tại miền Trung, giá heo tăng giảm không đồng nhất ở một số địa phương. Mức giá cao nhất toàn quốc hiện đã lùi về ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Mức giá heo hơi cao nhất toàn quốc hiện đã lùi về ngưỡng 70.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, các địa phương như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Lào Cai cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh thành khác như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức giá ổn định 69.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên. Trong khi đó, Lai Châu vẫn là địa phương có giá thấp nhất miền với mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay diễn biến trái chiều giữa các vùng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, lùi về mức 68.000 đồng/kg. Ngược lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá heo lại ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà, đưa giá thu mua lần lượt đạt 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có thay đổi về giá. Trong đó, Hà Tĩnh giữ mức 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng duy trì mức 66.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực hiện là 64.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài nơi. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức 62.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá đi ngang so với phiên trước. Mức giá cao nhất khu vực đạt 65.000 đồng/kg tập trung tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Tây Ninh duy trì ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Cà Mau neo tại mốc 63.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm An Giang và Cần Thơ vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay hạ nhiệt rõ rệt trên cả ba miền. Hiện tại, mặt bằng giá heo hơi cả nước đang duy trì phổ biến trong khoảng từ 62.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg./.