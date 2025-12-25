Ngày 25/12: Giá heo hơi tiếp đà tăng tại miền Nam và miền Trung

Giá heo hơi hôm nay (25/12) tăng nhẹ tại khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Bắc sau những phiên tăng nóng đã bắt đầu chững lại ở ngưỡng giá cao nhất cả nước là 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động mới về giá, các địa phương tiếp tục neo ở mức cao.

Cụ thể, Hưng Yên vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá 71.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là các tỉnh thành bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ với mức giá ổn định 70.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên và Sơn La, giá thu mua duy trì ở mốc 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực hiện là 68.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng 1.000 đồng/kg tại hai tỉnh thành. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg lên mức 66.000 đồng/kg; Khánh Hòa cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 65.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động mới, Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An giữ vững mốc 70.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì ở mức 68.000 đồng/kg; mức giá 66.000 đồng/kg được duy trì tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Riêng Lâm Đồng neo tại mức thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Mức giá cao nhất khu vực đã tăng lên 65.000 đồng/kg, tập trung tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh sau khi nhích thêm 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg đạt mức 64.000 đồng/kg.

Các tỉnh An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Cà Mau vẫn neo tại mức 62.000 đồng/kg. Hai địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng đi ngang so với hôm trước với mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi duy trì ở mức cao chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh dịp lễ, Tết, trong khi nguồn cung heo hơi chưa tăng kịp.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi được dự báo tiếp tục neo cao hoặc tăng nhẹ, đặc biệt tại miền Bắc. Khi nhu cầu tích trữ thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán bước vào cao điểm, thị trường heo hơi nhiều khả năng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt./.