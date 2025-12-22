Sáng ngày 22/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.149 VND, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,32%, hiện ở mức 98,72.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.941 VND/USD - 26.355 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.095 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.095 đồng 26.405 đồng Vietinbank 26.115 đồng 26.405 đồng BIDV 26.130 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.017 - 30.966 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.070 đồng 31.655 đồng Vietinbank 30.321 đồng 31.681 đồng BIDV 30.389 đồng 31.631 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.14 đồng 173.50 đồng Vietinbank 162.53 đồng 172.03 đồng BIDV 165.15 đồng 172.72 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/12/2025, tăng 50 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.900 - 27.000 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,32%, hiện ở mức 98,72.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái thận trọng, khi thị trường toàn cầu đồng thời chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế then chốt và bối cảnh thanh khoản suy giảm vào dịp cuối năm. Yếu tố chi phối hàng đầu đối với đồng USD vẫn là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh yếu tố nội tại của Mỹ, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn khác cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến diễn biến của đồng USD. Tại Nhật Bản, dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn về việc bình thường hóa chính sách, đồng Yên vẫn chịu nhiều áp lực do chênh lệch lãi suất lớn so với Mỹ. Điều này phần nào giúp đồng USD duy trì sức mạnh so với đồng Yên Nhật.

Trong khi đó, tại châu Âu, triển vọng tăng trưởng ảm đạm và khả năng nới lỏng chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khiến đồng EUR khó tạo đột phá, qua đó hạn chế áp lực giảm sâu đối với đồng USD.

Một yếu tố đáng chú ý khác là thanh khoản thị trường suy giảm mạnh trong giai đoạn cận kề kỳ nghỉ lễ cuối năm. Giao dịch thưa thớt có thể khiến biến động tỷ giá trở nên khó lường hơn, với những nhịp tăng giảm mang tính kỹ thuật thay vì phản ánh đầy đủ các yếu tố cơ bản. Trong bối cảnh đó, đồng USD có thể biến động trong biên độ hẹp, nhưng vẫn tiềm ẩn những phiên dao động mạnh do các lệnh giao dịch quy mô lớn.

Nhìn chung, trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng duy trì trạng thái đi ngang, nghiêng nhẹ về xu hướng suy yếu, song khó xuất hiện những biến động đột biến./.