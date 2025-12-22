Ngày 22/12: Giá cao su thế giới rung lắc, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới tuần qua ghi nhận những biến động mạnh nhưng chưa hình thành xu hướng tăng bền vững. Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì mức giá thu mua ổn định, không có sự điều chỉnh mới so với các phiên trước đó.

Giá cao su thế giới tuần qua biến động mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Tuần qua, thị trường cao su quốc tế ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các sàn lớn, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh vào giai đoạn cuối năm và những lo ngại về nguồn cung dần hạ nhiệt.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm nhẹ 0,2%, xuống 61,4 Baht/kg. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản đi ngược xu hướng khi giá cao su trên Sàn Osaka (OSE) tăng 0,2%, lên 325 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, áp lực bán chiếm ưu thế khi giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1%, về mức 15.220 NDT/tấn.

So với cuối tuần trước, giá tại Thái Lan gần như đi ngang, trong khi Nhật Bản tăng nhẹ còn Trung Quốc suy yếu.

Diễn biến trên các kỳ hạn xa cũng phản ánh rõ trạng thái giằng co của thị trường. Trên OSE, hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,4%, lên 331,7 Yên/kg, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,27% trong cả tuần. Ngược lại, tại Sàn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm tới 1,4%, xuống 15.190 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng cao su butadien, nhóm được giao dịch sôi động cũng giảm gần 0,6%.

Ở chiều chính sách, thị trường cao su chịu thêm tác động từ động thái thương mại của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh tiếp tục duy trì thuế chống bán phá giá đối với cao su EPDM nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, với mức thuế có thể lên tới 222%, cho thấy lập trường bảo hộ vẫn được giữ nguyên, dù nước này bắt đầu rà soát hiệu lực biện pháp sau 5 năm áp dụng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.