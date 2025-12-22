Giá vàng hôm nay (22/12): Xu hưởng giảm

Tại thời điểm 05:51:03 sáng 22/12, giá vàng thế giới duy trì ổn định. Trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu duy trì bình ổn ở cả hai chiều nhưng vẫn neo cao, với mức bán ra ở lên tới 156,6 triệu đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ.

Sáng 22/12, giá vàng thế giới ổn định tại mốc 4.340,11 USD/oune

Cụ thể, trên thị trường thế giới, tại thời điểm 05:51:03 22/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.340,11 USD/oune, không thay đổi so với sáng 21/12.

Trong nước, tại thời điểm 05:30 sáng 22/12, giá vàng miếng phần lớn các thương hiệu đều niêm yết ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với phiên trước.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,6 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng ổn định so với phiên trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tại SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên trước, niêm yết ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.