Giá vàng hôm nay (19/12): Vàng miếng tiếp tục tăng cao

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trong nước, giá vàng miếng ngược chiều tiếp tục tăng cao, riêng giá vàng nhẫn đứng yên.

Sáng 19/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giảm 8.86 USD

Thị trường thê giới

Tại thời điểm 05:57:00 sáng 19/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.332,73 USD/oune, giảm 8.86 USD, tương đương với mức giảm 0,2% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,486 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 19/12, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt tăng giá so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức cao nhất 154,4 triệu đồng/lượng mua vào và đều có giá bán ra 156,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hầu hết các thương hiệu đứng yên, riêng giá vàng nhẫn Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất 155,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 150,3 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.