Ngày 22/12: Giá heo hơi tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên phạm vi cả nước

Giá heo hơi hôm nay (22/12) tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nguồn cung chưa được cải thiện rõ rệt, trong khi nhu cầu tiêu thụ cuối năm đang từng bước gia tăng.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục neo ở vùng cao nhất cả nước, phổ biến từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Một số địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên đang thu mua ở mức đỉnh 69.000 đồng/kg.

Nhiều tỉnh, thành khác gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La giao dịch quanh mốc 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai duy trì ở mức 67.000 đồng/kg, còn Lai Châu và Điện Biên là những địa phương có giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Giới thương lái cho biết, nguồn cung heo hơi tại miền Bắc vẫn khá hạn chế do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh trong thời gian qua, cộng với tâm lý thận trọng trong việc tái đàn của người chăn nuôi. Trong khi đó, nhu cầu giết mổ phục vụ dịp cuối năm đang tăng dần, khiến giá heo hơi khó có khả năng giảm trong ngắn hạn.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay gần như đi ngang so với phiên trước. Giá thu mua phổ biến trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 68.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì ở mức 66.000 đồng/kg. Một số địa phương như Quảng Trị, Huế và Đắk Lắk giao dịch quanh mốc 64.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa và Lâm Đồng giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Diễn biến ổn định cho thấy, cung - cầu tại miền Trung - Tây Nguyên đang ở trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng giá mới trong ngắn hạn.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Đồng Tháp và Vĩnh Long giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg, trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia, nguồn cung heo tại miền Nam hiện vẫn khá dồi dào, khiến giá chưa thể bật tăng mạnh như miền Bắc. Tuy nhiên, khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo phục vụ Tết Nguyên đán tăng rõ nét hơn trong những tuần tới, giá heo hơi tại khu vực này có thể sẽ dần thu hẹp khoảng cách với các vùng còn lại./.