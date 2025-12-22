Ngày 22/12: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (22/12) tiếp tục tăng khi thị trường lo ngại nguy cơ thắt chặt nguồn cung từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa xuất khẩu dầu Venezuela. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,47 USD/thùng, tăng 1,09%; giá dầu WTI ở mốc 56,52 USD/thùng, tăng 0,93%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng khi thị trường lo ngại nguy cơ thắt chặt nguồn cung. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,47 USD/thùng, tăng 1,09% (tương đương tăng 0,65 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,52 USD/thùng, tăng 0,93% (tương đương tăng 0,52 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi thị trường cân nhắc nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt trước khả năng Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng tác động từ việc phong tỏa tàu chở dầu của Venezuela.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định thị trường đang tìm kiếm lực hỗ trợ từ biện pháp phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela. Nếu tình trạng này kéo dài, sản lượng của quốc gia Nam Mỹ có thể buộc phải cắt giảm do thiếu đầu ra xuất khẩu.

Theo Bloomberg, Washington được cho là đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga trong trường hợp Moscow không chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Các chuyên gia của ING đánh giá những biện pháp bổ sung nhằm vào dầu mỏ Nga có thể gây rủi ro nguồn cung lớn hơn so với tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ sẽ phong tỏa tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu tăng nhẹ khi thị trường tiếp tục đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung do Mỹ chặn các tàu chở dầu của Venezuela, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát diễn biến đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết thị trường dầu đang phục hồi ở mức khiêm tốn và tạm thời giữ trên vùng đáy được thiết lập hồi đầu tuần, trong khi chờ thêm tín hiệu từ tiến trình đàm phán Nga - Ukraine và các thông tin mới liên quan đến tác động của lệnh phong tỏa đối với tàu chở dầu Venezuela do Mỹ đề xuất./.