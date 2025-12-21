Ngày 21/12: Giá cao su thế giới dao động trong biên độ hẹp

Giá cao su thế giới hôm nay (21/12) dao động trong biên độ hẹp, đà tăng bị hạn chế trong bối cảnh thanh khoản mỏng vào cuối năm và quyết định áp thuế chống bán phá giá của Trung Quốc đối với cao su. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp lớn giữ ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,2% (0,1 Baht) về mức 61,4 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,2% (0,5 Yên) lên mức 325 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1% (155 Nhân dân tệ) về mức 15.220 Nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan không thay đổi, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng tăng 0,2% và giảm 0,1%.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 giảm 0,4%, xuống còn 174,6 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản khép lại tuần giao dịch với mức tăng nhẹ khi đồng Yên suy yếu, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế trong bối cảnh thanh khoản mỏng vào cuối năm và những lo ngại về nguồn cung dần hạ nhiệt, khi điều kiện thời tiết tại Thái Lan có dấu hiệu cải thiện.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 tăng 0,4 Yên, tương đương 0,4%, lên 331,7 Yên (2,13 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 0,27%.

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 215 Nhân dân tệ, tương đương 1,4%, xuống còn 15.190 Nhân dân tệ (2.157,52 USD)/tấn; Hợp đồng cao su butadien giao tháng 2, loại được giao dịch sôi động nhất cũng giảm 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,59%, xuống 11.020 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.