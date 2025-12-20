Ngày 20/12: Giá bạc thế giới tăng mạnh, trong nước ngược chiều giảm

|Sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune.
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.486.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.563.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá lại giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.139.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.169.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.175.000 đồng/lượng (bán ra, giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 19/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.139.000
|
2.169.000
|
2.140.000
|
2.175.000
|
|
1 kg
|
57.101.000
|
57.899.000
|
57.153.000
|
58.050.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.149.000
|
2.179.000
|
2.151.000
|
2.181.000
|
|
1 kg
|
57.307.000
|
58.111.000
|
57.349.000
|
58.162.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.486.000
|
2.563.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
66.293.168
|
66.293.168
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, tăng 1,57 USD/oune so với sáng 19/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025