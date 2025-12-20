Ngày 20/12: Giá bạc thế giới tăng mạnh, trong nước ngược chiều giảm
Sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.486.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.563.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá lại giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.139.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.169.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.175.000 đồng/lượng (bán ra, giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 19/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.139.000

2.169.000

2.140.000

2.175.000

1 kg

57.101.000

57.899.000

57.153.000

58.050.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.149.000

2.179.000

2.151.000

2.181.000

1 kg

57.307.000

58.111.000

57.349.000

58.162.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.486.000

2.563.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

66.293.168

66.293.168

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, tăng 1,57 USD/oune so với sáng 19/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025

