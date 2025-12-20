Ngày 20/12: Giá bạc thế giới tăng mạnh, trong nước ngược chiều giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới lên mốc 67,167 USD/oune, tăng tới 1,57 USD so với phiên sáng 19/12. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá bạc trong nước ngược chiều giảm nhẹ.

Sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.486.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.563.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá lại giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.139.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.169.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 19/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.175.000 đồng/lượng (bán ra, giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 19/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.139.000 2.169.000 2.140.000 2.175.000 1 kg 57.101.000 57.899.000 57.153.000 58.050.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.149.000 2.179.000 2.151.000 2.181.000 1 kg 57.307.000 58.111.000 57.349.000 58.162.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.486.000 2.563.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 66.293.168 66.293.168

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, tăng 1,57 USD/oune so với sáng 19/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:50 sáng 20/12/2025