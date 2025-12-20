Ngày 20/12: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng mạnh

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay (20/12) đảo chiều tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn hiện dao động ở mức 435 - 460 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 5 USD/tấn ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 6 USD/tấn, giá dao động 453 - 457 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.300 - 5.400 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 -6.200 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động. Tại Cà Mau, lúa ST và OM 18 vững giá, giao dịch mua bán ít. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá chững. Tại Đồng Tháp, giao dịch trầm lắng, giá bình ổn. Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn còn lại ít, thương lái hỏi mua ít, giá bình ổn.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.500 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 435 - 460 USD/tấn (tăng 15 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo Jasmine giá dao động 453 - 457 USD/tấn (tăng 6 USD/tấn)./.