(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có Công văn số 670/TTTN-XD ngày 13/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định thị trường.

Theo đó, liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026 nhằm hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Giữ nguyên giá xăng dầu, chi Quỹ bình ổn đến 5.000 đồng/lít.

Việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Cụ thể, mức chi từ Quỹ là 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa và dầu mazut, trong khi dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong trường hợp có thay đổi về cơ chế điều hành hoặc mức chi Quỹ Bình ổn, Bộ Công thương sẽ có thông báo mới để thay thế.

Trước đó, từ 22 giờ 00 phút ngày 12/3, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó,

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít, tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%; dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít, tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg, giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%.