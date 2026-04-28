Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

08:54 | 28/04/2026
Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
Giá bạc hôm nay diễn biến khá trầm lắng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 28/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.361.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.186.476 đồng/lượng (mua vào) và 78.533.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.397.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, lúc 9h40 sáng 28/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,5795 USD/ounce, tăng 0,03% so với hôm qua.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc hiện giao dịch ổn định quanh ngưỡng 75 USD/ounce sau khi đã giảm hơn 6% trong tuần trước. Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “tích lũy” sau biến động mạnh.

Nguyên nhân chính khiến giá bạc chưa thể phục hồi mạnh là do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước hàng loạt yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Không giống như vàng, nguồn cung bạc có đặc điểm rất đặc thù. Theo các chuyên gia, khoảng 70% sản lượng bạc toàn cầu được khai thác như một sản phẩm phụ từ các mỏ kim loại khác như đồng, chì và kẽm.

Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng bạc không phụ thuộc trực tiếp vào giá bạc, mà bị chi phối bởi diễn biến của các kim loại công nghiệp khác. Ví dụ, khi giá đồng giảm và các mỏ đồng thu hẹp hoạt động, sản lượng bạc cũng giảm theo, bất kể giá bạc đang ở mức nào.

Đây là một điểm khác biệt quan trọng khiến thị trường bạc có “độ trễ” trong phản ứng cung - cầu. Không giống như các ngành sản xuất khác, các mỏ khai thác không thể nhanh chóng tăng hoặc giảm sản lượng để phản ứng với biến động giá./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Dành cho bạn

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Đọc thêm

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, tuy nhiên hoạt động mua bán đã có dấu hiệu sôi động hơn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu từ thị trường quốc tế đang dần cải thiện.
Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (27/4) vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mức giá không biến động mạnh. Một số địa phương ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, song chưa đủ tạo thành xu hướng rõ ràng. Bức tranh chung cho thấy cung - cầu vẫn tương đối cân bằng.
Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (27/4) giảm tại Thượng Hải và biến động trái chiều ở Tokyo, do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và tồn kho gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Giá lúa hôm nay (26/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg…
Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá cà phê hôm nay (25/4) tiếp đà tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, với lực đẩy đến từ cả yếu tố cung - cầu và các biến động trên thị trường quốc tế. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giảm 500 - 2.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg