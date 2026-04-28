Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Giá bạc hôm nay diễn biến khá trầm lắng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 28/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.361.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.186.476 đồng/lượng (mua vào) và 78.533.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.397.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, lúc 9h40 sáng 28/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,5795 USD/ounce, tăng 0,03% so với hôm qua.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc hiện giao dịch ổn định quanh ngưỡng 75 USD/ounce sau khi đã giảm hơn 6% trong tuần trước. Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “tích lũy” sau biến động mạnh.

Nguyên nhân chính khiến giá bạc chưa thể phục hồi mạnh là do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước hàng loạt yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Không giống như vàng, nguồn cung bạc có đặc điểm rất đặc thù. Theo các chuyên gia, khoảng 70% sản lượng bạc toàn cầu được khai thác như một sản phẩm phụ từ các mỏ kim loại khác như đồng, chì và kẽm.

Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng bạc không phụ thuộc trực tiếp vào giá bạc, mà bị chi phối bởi diễn biến của các kim loại công nghiệp khác. Ví dụ, khi giá đồng giảm và các mỏ đồng thu hẹp hoạt động, sản lượng bạc cũng giảm theo, bất kể giá bạc đang ở mức nào.

Đây là một điểm khác biệt quan trọng khiến thị trường bạc có “độ trễ” trong phản ứng cung - cầu. Không giống như các ngành sản xuất khác, các mỏ khai thác không thể nhanh chóng tăng hoặc giảm sản lượng để phản ứng với biến động giá./.