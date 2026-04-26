Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay giữ mặt bằng cao. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, diễn biến đáng chú ý trong sáng nay là việc Lai Châu điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 64.000 đồng/kg. Đây là mức tăng hiếm hoi sau nhiều ngày khu vực này duy trì xu hướng đi ngang.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giá chung tại miền Bắc tiếp tục dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Lai Châu cùng neo ở mức 64.000 đồng/kg.

Nhóm tỉnh, thành có giá cao hơn gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh duy trì mốc 65.000 đồng/kg. Riêng Hưng Yên tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực với mức 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Giá thu mua vẫn duy trì trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Ở nhóm trung bình, Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa giao dịch quanh mốc 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với giá 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận điểm sáng khi Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Đây là địa phương thứ hai trong ngày có điều chỉnh tăng, cùng với Lai Châu ở miền Bắc.

Sau biến động này, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, Cà Mau và An Giang giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg./.