Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 24/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.113 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước, cao hơn nhiều phiên gần đây. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.670 - 26.700 VND/USD, tăng mạnh 100 đồng cả hai chiều. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mức độ phân hóa tại nhiều ngân hàng. Theo đó, Sacombank cũng giảm về 26.212 - 26.360 VND/USD, giảm 3 đồng ở chiều mua trong khi chiều bán tăng 5 đồng. Ngược lại, Agribank, BIDV, Vietcombank đồng loạt tăng lên quanh 26.100 - 26.360 VND/USD, cùng tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua - bán; Techcombank tăng mạnh hơn lên 26.132 - 26.360 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 23/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng lớn, trong đó BIDV giảm xuống 30.378 - 31.668 VND/EUR, giảm 108 đồng chiều mua và 115 đồng chiều bán; Sacombank giảm mạnh về 30.337 - 32.089 VND/EUR, giảm 119 đồng chiều mua và 123 đồng chiều bán.

Tỷ giá GBP cũng chủ yếu đi xuống, với BIDV giảm còn 34.976 - 36.072 VND/GBP, giảm 65 đồng chiều mua và 69 đồng chiều bán; Techcombank giảm về 34.710 - 36.035 VND/GBP, giảm 35 đồng chiều mua và 40 đồng chiều bán; Sacombank giảm 18 đồng ở cả hai chiều xuống 35.047 - 36.855 VND/GBP. Ở chiều ngược lại, Eximbank tăng lên 34.989 - 36.245 VND/GBP, tăng 2 đồng chiều mua và 9 đồng chiều bán; Vietcombank tăng 3 - 4 đồng lên 34.643 - 36.113 VND/GBP, trong khi các ngân hàng còn lại giữ ổn định.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện tăng nhẹ 0,04% lên 98,81 điểm cho thấy USD đang hồi phục, nhưng chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Theo đó, tỷ giá USD/EUR giảm 0,02%, xuống 0,8557; USD/GBP giảm 0,02%, xuống 0,7424; trong khi USD/JPY tăng 0,13%, lên 159,79.

Thị trường tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn khi đồng USD dần mất đi xu hướng rõ ràng sau nhịp tăng ban đầu do căng thẳng địa chính trị, theo báo cáo của Bank of America (BoA).

Sau cú bật tăng ngắn hạn, chỉ số DXY hiện đã quay trở lại vùng giao dịch trước xung đột, cho thấy tác động từ chiến tranh lên đồng bạc xanh đang suy giảm. Tâm lý thị trường cũng thay đổi đáng kể khi nhà đầu tư ít bị chi phối bởi rủi ro địa chính trị, thể hiện qua đà phục hồi của thị trường chứng khoán và khẩu vị rủi ro cải thiện, bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh.

Trong bối cảnh đó, USD được dự báo sẽ dao động hai chiều, thay vì hình thành xu hướng giảm kéo dài. Một mặt, giá dầu duy trì ở mức cao và điều kiện tiền tệ thắt chặt có thể hỗ trợ đồng USD, nhất là khi kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Mặt khác, sự cải thiện của tâm lý rủi ro và diễn biến tích cực của thị trường tài sản có thể tạo áp lực khiến USD suy yếu.

Ở góc độ chính sách, dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ lãi suất tiền gửi ở mức 2% tại cuộc họp cuối tháng 4/2026 và duy trì đến quý IV/2027, trừ khi xuất hiện cú sốc mới về lạm phát. Yếu tố then chốt cần theo dõi là diễn biến giá dầu Brent, kỳ vọng lạm phát và tiền lương sau xung đột Iran.

Nếu giá dầu Brent duy trì trên 95 USD/thùng đến kỳ họp tháng 6/2026, ECB có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6/2026 và tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, để hành động, ECB nhiều khả năng cần thêm thời gian đánh giá liệu cú sốc này có gây ra lạm phát cao kéo dài tương tự giai đoạn 2022 hay không./.