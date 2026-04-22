Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 22/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.100 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.650 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Trong phiên đầu tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mức độ giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Agribank niêm yết ở mức 26.107 - 26.357 VND/USD, giảm đồng loạt 1 đồng; BIDV ở mức 26.127 - 26.357 VND/USD, giảm mạnh hơn ở chiều mua vào 11 đồng; Sacombank cũng điều chỉnh xuống 26.215 - 26.357 VND/USD, giảm 3 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Vietcombank ở mức 26.097 - 26.357 VND/USD giảm 1 đồng hai chiều. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 21/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng lên 30.550 - 31.850 VND/EUR (tăng 24 đồng chiều mua, 40 đồng chiều bán), Vietcombank 30.231 - 31.825 VND/EUR (tăng 57 - 60 đồng).

Ở chiều ngược lại, Sacombank giảm về 30.508 - 32.261 VND/EUR (giảm 20 - 23 đồng), Techcombank giảm nhẹ xuống 30.328 - 31.630 VND/EUR.

Với tỷ giá GBP, biến động tăng rõ nét hơn. BIDV niêm yết 35.046 - 36.144 VND/GBP (tăng 50 - 52 đồng), HSBC 34.648 - 36.012 VND/GBP (tăng mạnh 95 - 99 đồng), Eximbank 35.018 - 36.270 VND/GBP (tăng 36 - 49 đồng), Vietcombank 34.696 - 36.169 VND/GBP (tăng 57 - 59 đồng).

Ngược lại, Sacombank giảm xuống 35.052 - 36.860 VND/GBP (giảm 29 đồng), Techcombank giảm về 34.730 - 36.064 VND/GBP (giảm 13 - 5 đồng)...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp quanh 98 điểm, hiện ở 98,38 điểm, giảm nhẹ 0,02%.

Diễn biến các cặp tiền phản ánh xu hướng suy yếu nhẹ của USD khi đồng bạc xanh giảm so với EUR, với tỷ giá USD/EUR xuống 0,8514 (giảm 0,01%), trong khi gần như đi ngang với GBP tại 0,7402. Đáng chú ý, USD tiếp tục giảm so với JPY xuống 159,26 (giảm 0,06%), cho thấy đồng yên có nhịp hồi kỹ thuật, dù tỷ giá vẫn neo ở vùng cao và xu hướng mất giá dài hơn chưa thay đổi.

Trọng tâm gần nhất là phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội đối với ông Kevin Warsh - ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Phiên điều trần này được theo dõi sát sao nhằm tìm tín hiệu về định hướng chính sách, đặc biệt là triển vọng lãi suất và mức độ độc lập của Fed trong thời gian tới.

Ông Warsh được ông Trump đề cử vào cuối tháng 1/2026. Khi đó, thị trường nhìn nhận đây là lựa chọn tương đối “an toàn”, do ông từng có quan điểm thắt chặt (diều hâu) khi giữ vai trò Thống đốc Fed. Đồng USD cũng đã phản ứng tích cực trước kỳ vọng ông Warsh sẽ ưu tiên thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, các phát biểu gần đây của ông lại cho thấy xu hướng ủng hộ nới lỏng hơn, bao gồm khả năng cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép khi cho biết ông sẽ thất vọng, nếu Chủ tịch Fed mới không hạ lãi suất. Đây là quan điểm nhất quán của ông trong nhiều năm và cũng là nguyên nhân của các căng thẳng trước đó với ông Powell. Dù vậy, trong phiên điều trần, ông Warsh nhiều khả năng sẽ tránh đưa ra cam kết cụ thể về chính sách, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn cao.

Hiện tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất định khi Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt. Dù các cuộc đàm phán dự kiến nối lại vào cuối tuần, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng, nhất là khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp hết hiệu lực và chưa có dấu hiệu chắc chắn sẽ được gia hạn./.