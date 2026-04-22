Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

09:31 | 22/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng xuống 25.100 VND/USD, trong khi USD tự do lùi về quanh 26.600 - 26.650 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY dao động hẹp quanh 98 điểm khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi phiên điều trần của ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, những yếu tố có thể định hướng xu hướng USD trong ngắn hạn.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 22/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.100 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.650 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Trong phiên đầu tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mức độ giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Agribank niêm yết ở mức 26.107 - 26.357 VND/USD, giảm đồng loạt 1 đồng; BIDV ở mức 26.127 - 26.357 VND/USD, giảm mạnh hơn ở chiều mua vào 11 đồng; Sacombank cũng điều chỉnh xuống 26.215 - 26.357 VND/USD, giảm 3 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Vietcombank ở mức 26.097 - 26.357 VND/USD giảm 1 đồng hai chiều.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 21/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng lên 30.550 - 31.850 VND/EUR (tăng 24 đồng chiều mua, 40 đồng chiều bán), Vietcombank 30.231 - 31.825 VND/EUR (tăng 57 - 60 đồng).

Ở chiều ngược lại, Sacombank giảm về 30.508 - 32.261 VND/EUR (giảm 20 - 23 đồng), Techcombank giảm nhẹ xuống 30.328 - 31.630 VND/EUR.

Với tỷ giá GBP, biến động tăng rõ nét hơn. BIDV niêm yết 35.046 - 36.144 VND/GBP (tăng 50 - 52 đồng), HSBC 34.648 - 36.012 VND/GBP (tăng mạnh 95 - 99 đồng), Eximbank 35.018 - 36.270 VND/GBP (tăng 36 - 49 đồng), Vietcombank 34.696 - 36.169 VND/GBP (tăng 57 - 59 đồng).

Ngược lại, Sacombank giảm xuống 35.052 - 36.860 VND/GBP (giảm 29 đồng), Techcombank giảm về 34.730 - 36.064 VND/GBP (giảm 13 - 5 đồng)...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp quanh 98 điểm, hiện ở 98,38 điểm, giảm nhẹ 0,02%.

Diễn biến các cặp tiền phản ánh xu hướng suy yếu nhẹ của USD khi đồng bạc xanh giảm so với EUR, với tỷ giá USD/EUR xuống 0,8514 (giảm 0,01%), trong khi gần như đi ngang với GBP tại 0,7402. Đáng chú ý, USD tiếp tục giảm so với JPY xuống 159,26 (giảm 0,06%), cho thấy đồng yên có nhịp hồi kỹ thuật, dù tỷ giá vẫn neo ở vùng cao và xu hướng mất giá dài hơn chưa thay đổi.

Trọng tâm gần nhất là phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội đối với ông Kevin Warsh - ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Phiên điều trần này được theo dõi sát sao nhằm tìm tín hiệu về định hướng chính sách, đặc biệt là triển vọng lãi suất và mức độ độc lập của Fed trong thời gian tới.

Ông Warsh được ông Trump đề cử vào cuối tháng 1/2026. Khi đó, thị trường nhìn nhận đây là lựa chọn tương đối “an toàn”, do ông từng có quan điểm thắt chặt (diều hâu) khi giữ vai trò Thống đốc Fed. Đồng USD cũng đã phản ứng tích cực trước kỳ vọng ông Warsh sẽ ưu tiên thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, các phát biểu gần đây của ông lại cho thấy xu hướng ủng hộ nới lỏng hơn, bao gồm khả năng cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép khi cho biết ông sẽ thất vọng, nếu Chủ tịch Fed mới không hạ lãi suất. Đây là quan điểm nhất quán của ông trong nhiều năm và cũng là nguyên nhân của các căng thẳng trước đó với ông Powell. Dù vậy, trong phiên điều trần, ông Warsh nhiều khả năng sẽ tránh đưa ra cam kết cụ thể về chính sách, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn cao.

Hiện tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất định khi Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt. Dù các cuộc đàm phán dự kiến nối lại vào cuối tuần, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng, nhất là khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp hết hiệu lực và chưa có dấu hiệu chắc chắn sẽ được gia hạn./.

Ánh Tuyết
Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Nhóm phân tích Chứng khoán KBSV nhận định, lãi suất có thể giảm nhẹ từ nền cao sau cam kết hạ 0,5 - 1%/năm, trong ngắn hạn, nhóm phân tích KBSV cho rằng, xu hướng giảm lãi suất vẫn chưa rõ rệt, khi các vấn đề về căng thẳng thanh khoản dự báo sẽ tiếp diễn trong quý II/2026, tỷ lệ LDR tiến sát ngưỡng trần 85%. Ba phương án điều chỉnh được đề xuất nhằm giảm áp lực cho LDR, trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng cải thiện đáng kể.
Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm “mảnh ghép” từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận những điểm sáng tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi với lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng. Bất chấp những thách thức chung của thị trường, LPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng tốt, đa dạng hóa nguồn thu hiệu quả và đặc biệt ghi dấu ấn bằng chiến lược quản trị rủi ro chủ động, an toàn.
Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Trong nhiều tranh luận gần đây về bảo hiểm nhân thọ, “bảng minh họa quyền lợi” trở thành một trong những khái niệm gây tranh cãi. Không ít trường hợp khách hàng kỳ vọng mức lợi nhuận cao dựa trên các con số minh họa, để rồi thất vọng khi giá trị thực tế không đạt như mong muốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính và pháp lý, bảng minh họa chưa bao giờ được thiết kế như một cam kết lợi nhuận, mà chỉ là một công cụ giúp khách hàng hình dung các kịch bản tài chính có thể xảy ra trong tương lai.
Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất huy động bắt đầu “dịu nhiệt” khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 2 - 50 điểm cơ bản ở các kỳ hạn, riêng nhóm “Big 4” chủ yếu hạ lãi suất ở kỳ hạn 24 tháng, qua đó, phát tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chịu áp lực đa chiều, đa biến số, khiến việc điều hành lãi suất trở nên phức tạp hơn.
BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Kim TT/AVPL 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 15,650 15,850
Nguyên Liệu 99.9 15,600 15,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,360 ▼90K 16,760 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,310 ▼90K 16,710 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,240 ▼90K 16,690 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Hà Nội - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Miền Tây - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,160 ▼90K 16,860 ▼90K
Trang sức 99.99 16,170 ▼90K 16,870 ▼90K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,672 ▼9K 16,972 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,672 ▼9K 16,973 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167 ▼1512K 1,695 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167 ▼1512K 1,696 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 165 ▼1494K 168 ▼1521K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 159,837 ▼891K 166,337 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,263 ▼675K 126,163 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,501 ▼612K 114,401 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 9,374 ▼84915K 10,264 ▼92925K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,204 ▼525K 98,104 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,313 ▼375K 70,213 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Cập nhật: 22/04/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18298 18574 19147
CAD 18731 19009 19626
CHF 33052 33438 34083
CNY 0 3820 3913
EUR 30264 30538 31566
GBP 34737 35130 36064
HKD 0 3230 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15229 15814
SGD 20115 20398 20926
THB 733 796 849
USD (1,2) 26053 0 0
USD (5,10,20) 26094 0 0
USD (50,100) 26123 26142 26355
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,355
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,468 30,492 31,764
JPY 161.21 161.5 170.25
GBP 35,019 35,114 36,110
AUD 18,550 18,617 19,207
CAD 18,965 19,026 19,613
CHF 33,386 33,490 34,288
SGD 20,297 20,360 21,043
CNY - 3,796 3,918
HKD 3,303 3,313 3,432
KRW 16.46 17.17 18.57
THB 781.54 791.19 842.73
NZD 15,245 15,387 15,751
SEK - 2,827 2,911
DKK - 4,077 4,196
NOK - 2,779 2,861
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,235.27 - 6,998.59
TWD 756.74 - 911.45
SAR - 6,919.1 7,246.2
KWD - 83,868 88,719
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 30,342 30,464 31,647
GBP 34,932 35,072 36,081
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 33,126 33,259 34,203
JPY 161.40 162.05 169.35
AUD 18,495 18,569 19,164
SGD 20,315 20,397 20,981
THB 797 800 835
CAD 18,921 18,997 19,574
NZD 15,293 15,827
KRW 17.07 18.75
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26355
AUD 18501 18601 19527
CAD 18923 19023 20037
CHF 33324 33354 34946
CNY 3798.4 3823.4 3958.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30469 30499 32224
GBP 35065 35115 36876
HKD 0 3355 0
JPY 161.75 162.25 172.81
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15348 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20293 20423 21156
THB 0 762.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16720000 16720000 16970000
SBJ 15000000 15000000 16970000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,355
USD20 26,150 26,200 26,355
USD1 23,845 26,200 26,355
AUD 18,537 18,637 19,762
EUR 30,597 30,597 32,026
CAD 18,867 18,967 20,283
SGD 20,359 20,509 21,088
JPY 162.2 163.7 168.36
GBP 34,935 35,285 36,430
XAU 16,808,000 0 17,062,000
CNY 0 3,708 0
THB 0 797 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80