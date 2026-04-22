Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

Văn Tuấn

10:54 | 22/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
aa

Theo ghi nhận của CBRE, quý I/2026, thị trường bất động sản công nghiệp tại khu vực phía Bắc, đối với phân khúc kho xưởng xây sẵn, thị trường cấp 1 ghi nhận hơn 160.000 m² kho/xưởng hoàn thành, thấp hơn đáng kể so với nguồn cung mới trong bốn quý trước đó, vốn duy trì ở mức 220.000 - 260.000 m² mỗi quý.

Với việc nguồn cung mới ở ngưỡng vừa phải hơn, cùng với diện tích hấp thụ đạt khá (250.000 m2, vượt nguồn cung mới), đã giúp tỷ lệ lấp đầy cải thiện ở cả phân khúc kho và xưởng xây sẵn.

Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%, tăng 0,7 điểm phần trăm theo quý, trong khi đó, nhà kho xây sẵn đạt tỷ lệ lấp đầy 80,2%, cao hơn 4,8 điểm phần trăm so với quý trước.

Về giá thuê, mặt bằng giá trung bình tại các tỉnh thành cấp 1 duy trì ở ngưỡng ổn định so với quý trước, đạt khoảng 4,9 USD/m²/tháng đối với nhà kho xây sẵn và 5,1 USD/m²/tháng đối với nhà xưởng xây sẵn, tương ứng tăng 5,4% và 2,7% theo năm.

Về nhu cầu, các khách thuê thuộc nhóm ngành điện tử vẫn tiếp tục là nhóm khách thuê chủ đạo tại phía Bắc. Bên cạnh đó, các khách thuê thuộc nhóm công ty sản xuất phụ tùng ô tô, điện tử, vật liệu cũng ghi nhận các giao dịch lớn trong quý.

Đối với phân khúc đất công nghiệp, tổng diện tích đất được hấp thụ tại các tỉnh, thành phố cấp 1 đạt hơn 130 ha trong quý I/2026, cao hơn 41% so với mức hấp thụ trung bình của ba quý trước đó. Xu hướng cải thiện của tỷ lệ hấp thụ cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất tại Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, sau giai đoạn chịu tác động từ sự kiện Mỹ công bố chính sách thuế quan mới vào tháng 4/2025.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội, cho biết, diễn biến tích cực này cũng được phản ánh qua hoạt động xuất nhập khẩu, khi trong quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường cấp 1 khu vực phía Bắc, giá thuê trung bình các khu công nghiệp đạt khoảng 143 USD/m²/kỳ hạn còn lại, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy tăng 0,5 điểm phần trăm so với quý trước nhưng giảm 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt mức 79,6%. Các nhóm khách tích cực mở rộng trong quý báo gồm các nhà sản xuất điện tử, chủ đầu tư kho/xưởng xây sẵn và máy móc thiệt bị.

Trong năm 2026, nguồn cung mới các sản phẩm bất động sản công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao tuy nhiên, dự kiến thấp hơn so với năm 2025 khi nguồn cung mới đạt kỷ lục ở phân khúc bất động sản kho/xưởng xây sẵn. Đối với đất công nghiệp, nguồn cung mới trong năm 2026 cũng được dự báo giảm khoảng 23% so với năm 2025.

Bà Nguyễn Hoài An cho rằng, bên cạnh việc nguồn mới ở ngưỡng vừa phải hơn, bối cảnh kinh tế ổn định và cơ sở hạ tầng liên tục được cải thiện, cùng các chính sách ưu đãi đầu tư mới tới từ việc thành lập các khu thương mại tự do sẽ là đòn bảy quan trọng để thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm 2026./.

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Cuộc tái cấu trúc chiến lược của thủ phủ công nghiệp phía Nam

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

