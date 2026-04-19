Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Lạc Nguyên

09:25 | 19/04/2026
(TBTCO) - Nguồn cung đất công nghiệp phía Nam xuất hiện sớm với quy mô lớn ngay trong quý I/2026, mặt bằng giá cho thuê tiếp tục nhích lên. Phân khúc kho xưởng xây sẵn giữ nhịp ổn định với tỷ lệ lấp đầy cao, cho thấy nhu cầu sản xuất và lưu trữ vẫn đang duy trì lực đỡ đáng kể cho toàn thị trường.
Trong quý I/2026, thị trường đất công nghiệp khu vực phía Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh về nguồn cung mới, tập trung chủ yếu tại Đồng Nai và khu vực Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Theo CBRE, lượng cung này chiếm tới 52% tổng nguồn cung dự kiến của cả năm 2026, cho thấy nhịp độ triển khai dự án đang được đẩy nhanh ngay từ đầu năm.

Nguồn cung đất công nghiệp khu vực phía Nam tăng mạnh trong quý I/2026. Ảnh minh hoạ.

Sự xuất hiện sớm của nguồn cung, kết hợp với lợi thế chiến lược về vị trí gần các cảng biển và hạ tầng logistics, đã góp phần thúc đẩy mặt bằng giá cho thuê. Cụ thể, giá chào thuê trung bình toàn thị trường đạt 183 USD/m²/kỳ hạn thuê, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy, nhu cầu thuê đất công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng vốn sản xuất dịch chuyển.

Ở phân khúc kho xưởng xây sẵn, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nối tiếp đà phục hồi từ năm 2025. Trong quý I/2026, khoảng 46% diện tích hấp thụ nhà xưởng đến từ nhóm ngành điện - điện tử, phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, nhu cầu thuê kho tiếp tục được dẫn dắt bởi các nền tảng thương mại điện tử, với nhu cầu lưu trữ hàng hóa ngày càng gia tăng.

Tỷ lệ lấp đầy ghi nhận ở mức cao, nhà xưởng đạt 93% và nhà kho đạt 77%, cho thấy sức hấp thụ của thị trường vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng nhằm thu hút khách thuê, giá chào thuê của hai phân khúc này gần như đi ngang so với quý trước, đạt 5,2 USD/m²/tháng đối với nhà xưởng và 5 USD/m²/tháng đối với nhà kho.

Đánh giá về xu hướng thị trường, bà Thanh Phạm - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam khu vực miền Nam nhận định: "Thị trường logistics Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn có lợi cho người thuê, các doanh nghiệp nên tận dụng thời điểm này để cẩn trọng lựa chọn mặt bằng tối ưu nhất. Bên cạnh đó, các đơn vị phát triển kho xưởng xây sẵn cần có sự linh hoạt trong đàm phán hợp đồng thuê, đồng thời có chiến lược thâu tóm quỹ đất thận trọng trong bối cảnh chi phí đất đai không ngừng gia tăng".

Theo bà Thanh Phạm, bối cảnh địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức. Việc các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia ổn định hơn đang giúp Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, những biến động này cũng kéo theo rủi ro ngắn hạn về chi phí vận tải, nguyên vật liệu và áp lực lạm phát.

Dù vậy, với lợi thế về môi trường chính trị ổn định và vị thế trung lập, Việt Nam vẫn tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Trong dài hạn, những yếu tố này được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thách thức thành động lực, góp phần duy trì đà tăng trưởng của thị trường bất động sản công nghiệp./.

