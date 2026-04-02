Bất động sản

Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

Kỳ Phương

11:44 | 02/04/2026
(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
aa
Mở rộng Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được kỳ vọng sẽ tạo ra quỹ đất công nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Theo Quyết định, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2 sẽ được thực hiện tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Quy mô sử dụng đất của dự án vào khoảng 156,9132 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án đạt hơn 1.884 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ với tỷ lệ, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%, tương đương hơn 282,7 tỷ đồng, vốn huy động chiếm 85%, tương đương hơn 1.602 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng và các nguồn khác.

Công ty cổ phần Đầu tư DNN - Tân Phú (thành viên Trần Anh Group) là đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án. Doanh nghiệp có trụ sở ngay tại đường số 2, KCN Trần Anh – Tân Phú, xã Hiệp Hòa.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một Khu công nghiệp đa ngành, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp. Danh mục ngành nghề gồm 14 nhóm ngành nghề khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cụm liên kết ngành.

Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất lần đầu. Về tiến độ triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành dự án trong vòng không quá 36 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình, nội dung đã thẩm định và đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với nhà đầu tư (DNN - Tân Phú), UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và chỉ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục về môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; tăng vốn góp chủ sở hữu hoặc phải có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn tín dụng cho dự án; đáp ứng các điều kiện khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND xã Hiệp Hòa, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục môi trường đúng quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành…./.

Việc mở rộng Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra quỹ đất công nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ cho xã Hiệp Hòa nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.
tây ninh UBND tỉnh Tây Ninh bất động sản công nghiệp bất động sản Tây Ninh trần anh group Quỹ đất công nghiệp tỉnh Tây Ninh

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là "nút thắt" lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
