Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

Mở rộng Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được kỳ vọng sẽ tạo ra quỹ đất công nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Theo Quyết định, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2 sẽ được thực hiện tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Quy mô sử dụng đất của dự án vào khoảng 156,9132 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án đạt hơn 1.884 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ với tỷ lệ, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%, tương đương hơn 282,7 tỷ đồng, vốn huy động chiếm 85%, tương đương hơn 1.602 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng và các nguồn khác.

Công ty cổ phần Đầu tư DNN - Tân Phú (thành viên Trần Anh Group) là đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án. Doanh nghiệp có trụ sở ngay tại đường số 2, KCN Trần Anh – Tân Phú, xã Hiệp Hòa.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một Khu công nghiệp đa ngành, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp. Danh mục ngành nghề gồm 14 nhóm ngành nghề khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cụm liên kết ngành.

Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất lần đầu. Về tiến độ triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành dự án trong vòng không quá 36 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình, nội dung đã thẩm định và đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với nhà đầu tư (DNN - Tân Phú), UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và chỉ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục về môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; tăng vốn góp chủ sở hữu hoặc phải có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn tín dụng cho dự án; đáp ứng các điều kiện khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND xã Hiệp Hòa, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục môi trường đúng quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành…./.