Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Giá tiêu hôm nay bật tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu phục hồi sau nhiều phiên trầm lắng

Sau chuỗi ngày giao dịch đi ngang và điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường hồ tiêu trong nước đã lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch sáng 6/6.

Theo khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên mức 137.000 - 14.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương dẫn đầu cả nước về giá thu mua. Sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá tiêu tại hai địa phương này đã trở lại mốc 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) cũng tăng lên 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng giá trong phiên hôm nay phần nào phản ánh tâm lý tích cực hơn của thị trường sau khi giá hồ tiêu duy trì ổn định trong nhiều ngày liên tiếp. Mặc dù chưa tạo ra một đợt tăng mạnh, việc giá tiêu quay trở lại ngưỡng 140.000 đồng/kg được xem là tín hiệu tích cực đối với người trồng tiêu, nhất là trong bối cảnh chi phí sản xuất và vật tư nông nghiệp vẫn đang ở mức cao.

Trái ngược với diễn biến tích cực tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung vẫn khá trầm lắng.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm khoảng 69 USD/tấn, xuống còn 7.091 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của thị trường này sau giai đoạn tăng nhẹ trước đó.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng giảm khoảng 55 USD/tấn, xuống còn 9.151 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất lớn khác, thị trường gần như không có nhiều biến động. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được giao dịch ở mức 6.025 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay nối dài xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Thị trường cà phê trong nước sáng 6/6 nối dài xu hướng giảm khi giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh đi xuống. Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.100 - 85.900 đồng/kg, giảm từ 100 - 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với mức 85.900 đồng/kg sau khi giảm nhẹ 100 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 200 đồng/kg, hiện được giao dịch quanh mức 85.900 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm thêm 200 đồng/kg xuống còn 85.100 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi cả Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, trên Sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm thêm 19 USD/tấn, tương đương 0,56%, xuống còn 3.352 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 8 USD/tấn, còn 3.270 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục lao dốc mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 5,95 US cent/pound, tương đương 2,35%, xuống còn 247,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 5,2 US cent/pound, còn 242,4 US cent/pound./.