Thị trường

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

06:42 | 06/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (6/6) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc duy trì ổn định.
aa
Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống mức 64.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có giá thấp nhất khu vực. Giá heo tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở các địa phương khảo sát đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, tiếp tục là 2 địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giảm còn 65.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt giảm xuống mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Mức giá cao nhất cả nước là 68.000 đồng/kg duy trì tại một số địa phương miền Bắc như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 3/6: Giá heo hơi trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Đọc thêm

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

(TBTCO) - Nhân chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27/5 đến 01/6/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT Public Company Limited - PTT) và Tập đoàn PETRON (Petron Corporation - PETRON) của Philippines. Các thỏa thuận không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược của PV GAS trong ASEAN mà còn tạo nền tảng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng LNG, LPG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Áp lực bán tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa, dòng tiền lại tập trung mạnh vào nhóm nông sản. Riêng nhóm này chiếm hơn 41% tổng giá trị giao dịch toàn Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cho thấy hoạt động cơ cấu vị thế và tìm kiếm cơ hội đầu tư vẫn diễn ra sôi động.
Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/6) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 chiều mua giảm 8.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi mất khoảng 214.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,68% so với ngày hôm qua.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ USD.
Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/6) quay đầu giảm bình quân 1.200 đồng đồng/kg. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm sau nhiều phiên điều chỉnh.
Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (5/6) tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Trong khi đó, thị trường trong nước chưa xuất hiện biến động mới, các doanh nghiệp vẫn duy trì giá thu mua mủ cao su ở mức ổn định.
Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (5/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn chậm. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg…
Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

(TBTCO) - Các chính sách kích cầu tiêu dùng, tăng thu nhập khả dụng và đẩy mạnh đầu tư công đang tạo nền tảng hỗ trợ ngành bán lẻ. Nhiều phân khúc từ công nghệ, dược phẩm đến thực phẩm và trang sức được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý II/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%