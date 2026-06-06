Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống mức 64.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có giá thấp nhất khu vực. Giá heo tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở các địa phương khảo sát đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, tiếp tục là 2 địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giảm còn 65.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt giảm xuống mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Mức giá cao nhất cả nước là 68.000 đồng/kg duy trì tại một số địa phương miền Bắc như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên./.