Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến gần 88.000 đồng/kg

Theo khảo sát sáng 22/4, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg so với ngày trước đó, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 86.800 - 87.600 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.100 đồng/kg, lên 87.600 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 2.000 đồng/kg, phổ biến ở mức 87.300 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp hơn, song cũng ghi nhận mức tăng tương tự 2.000 đồng/kg, lên 86.800 đồng/kg.

Đà tăng của giá cà phê trong nước được hỗ trợ bởi xu hướng phục hồi trên thị trường thế giới, cùng với tâm lý găm hàng của nông dân khi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận phiên tăng mạnh, đặc biệt là dòng Robusta. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,77% (94 USD/tấn), lên mức 3.482 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng tới 3,46% (113 USD/tấn), đạt 3.376 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng phục hồi nhưng với biên độ khiêm tốn hơn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1%, lên 292,2 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1,23%, đạt 287,75 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định quanh 139.500 - 141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 139.500 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai giữ mức 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 139.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu biến động nhẹ nhưng nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 7.048 USD/tấn, tăng nhẹ 0,07% so với phiên trước.

Tại các quốc gia sản xuất lớn khác, mặt bằng giá không có nhiều thay đổi. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 6.000 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao hơn, khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia tăng nhẹ lên 9.286 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia giữ ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.