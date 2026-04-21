Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

10:57 | 21/04/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (21/4) có xu hướng điều chỉnh giảm rõ rệt. Diễn biến này phản ánh tác động tức thời từ các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 79,5055 USD/ounce, giảm 0,16% so với hôm qua.
Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh
Giá bạc trong nước hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35h sáng 21/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.520.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 79.786.467 đồng/lượng (mua vào) và 82.266.416 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.531.000 đồng/lượng (mua vào) và 2992.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/4/2026:

Ngày 21/4: Giá bạc tiếp đà hạ nhiệt

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng ghi nhận xu hướng suy yếu. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 21/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 79,5055 USD/ounce, giảm 0,16% so với sáng hôm qua. Đáng chú ý, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 5 cũng giảm mạnh 2,437 USD/ounce, xuống còn 79,395 USD/ounce.

Như vậy, xu hướng giảm không chỉ diễn ra ở thị trường giao ngay mà còn lan rộng sang thị trường kỳ hạn, cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư đối với kim loại này đang suy yếu.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá bạc hiện nay đến từ những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến khu vực Eo biển Hormuz và chính sách tiền tệ. Khi lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng, các ngân hàng trung ương có xu hướng giữ lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt.

Trong bối cảnh đó, các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có lợi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá heo hơi hôm nay (21/4) ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá tiếp tục được giữ vững, trong đó mức cao nhất duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trước ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, trực tiếp đẩy chi phí của toàn chuỗi cung ứng lên một mặt bằng mới, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến cho đến vận chuyển, qua đó tạo áp lực tăng giá gạo trong thời gian tới.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
Giá cà phê hôm nay (20/4) tiếp tục xu hướng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, lùi về quanh 84.500 - 85.200 đồng/kg dù thị trường thế giới có diễn biến trái chiều. Trong khi đó, giá tiêu dao động quanh mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
