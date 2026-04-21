Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35h sáng 21/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.520.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 79.786.467 đồng/lượng (mua vào) và 82.266.416 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.531.000 đồng/lượng (mua vào) và 2992.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng ghi nhận xu hướng suy yếu. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 21/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 79,5055 USD/ounce, giảm 0,16% so với sáng hôm qua. Đáng chú ý, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 5 cũng giảm mạnh 2,437 USD/ounce, xuống còn 79,395 USD/ounce.

Như vậy, xu hướng giảm không chỉ diễn ra ở thị trường giao ngay mà còn lan rộng sang thị trường kỳ hạn, cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư đối với kim loại này đang suy yếu.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá bạc hiện nay đến từ những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến khu vực Eo biển Hormuz và chính sách tiền tệ. Khi lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng, các ngân hàng trung ương có xu hướng giữ lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt.

Trong bối cảnh đó, các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có lợi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi./.