Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng cuối tuần cho thấy, giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc đã điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Phòng và Hưng Yên đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Sau điều chỉnh, Hưng Yên trở thành địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, cùng với Hải Phòng sau khi tăng giá.

Còn lại như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Mức tăng nhẹ trong ngày cuối tuần phản ánh nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu cải thiện cục bộ, tuy nhiên chưa đủ để tạo ra xu hướng tăng diện rộng.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định khi không ghi nhận bất kỳ biến động giá nào so với phiên trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, duy trì mốc 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy nguồn cung và nhu cầu tại khu vực này đang ở trạng thái cân bằng tương đối, chưa xuất hiện áp lực tăng hoặc giảm rõ rệt.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn giữ mức 69.000 đồng/kg. Cà Mau giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức thấp hơn là 67.000 đồng/kg.

Việc giá duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy sức tiêu thụ tại miền Nam vẫn tương đối tốt, đồng thời nguồn cung không quá dồi dào./.