Thị trường

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

07:15 | 19/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (19/4) tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam chững giá, thị trường duy trì ổn định cuối tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra xu hướng rõ ràng.
Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng cuối tuần cho thấy, giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc đã điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Phòng và Hưng Yên đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Sau điều chỉnh, Hưng Yên trở thành địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, cùng với Hải Phòng sau khi tăng giá.

Còn lại như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Mức tăng nhẹ trong ngày cuối tuần phản ánh nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu cải thiện cục bộ, tuy nhiên chưa đủ để tạo ra xu hướng tăng diện rộng.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định khi không ghi nhận bất kỳ biến động giá nào so với phiên trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, duy trì mốc 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy nguồn cung và nhu cầu tại khu vực này đang ở trạng thái cân bằng tương đối, chưa xuất hiện áp lực tăng hoặc giảm rõ rệt.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn giữ mức 69.000 đồng/kg. Cà Mau giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức thấp hơn là 67.000 đồng/kg.

Việc giá duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy sức tiêu thụ tại miền Nam vẫn tương đối tốt, đồng thời nguồn cung không quá dồi dào./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Dành cho bạn

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (18/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái cân bằng. Nguồn cung ổn định, trong khi sức mua chưa có đột biến khiến giá gạo đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (18/4) đồng loạt tăng. Đặc biệt, giá cao su tại Nhật Bản phục hồi sau 6 phiên giảm liên tiếp khi tâm lý thị trường được cải thiện. Trong nước, giá cao su vẫn giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế để điều chỉnh phù hợp.
Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

