Thị trường

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

06:16 | 17/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/4) trên cả 3 miền trên cả nước duy trì mặt bằng như hôm qua, khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá neo ở mức cao nhất giữ ở 69.000 đồng/kg.
aa
Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng ổn định trên phạm vi cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu giữ mức 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo tại mức cao nhất khu vực 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định. Cụ thể, heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi ngang trên toàn quốc, không có biến động về giá tại các địa phương. Mặt bằng giá cao nhất vẫn duy trì tại mức 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
