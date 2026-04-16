Thị trường

Giá nông sản quý II/2026 dự báo đồng loạt tăng do áp lực chi phí và biến động toàn cầu

Diệu Hoa

14:11 | 16/04/2026
(TBTCO) - Quý II/2026 được dự báo là giai đoạn nhiều mặt hàng nông nghiệp bước vào chu kỳ tăng giá, đặc biệt là các nhóm liên quan đến chi phí đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như thịt lợn, tôm, cá tra… cũng có xu hướng tăng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu thị trường.
aa

Không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá đột biến

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý I/2026, Bộ tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu; triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo nguồn cung sau Tết Nguyên đán; tăng cường phòng chống dịch bệnh, điều chỉnh thời vụ phù hợp thời tiết; đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát chất lượng nguồn cung lương thực, thực phẩm, thịt lợn, thủy sản, rau quả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, không xảy ra thiếu hàng hay sốt giá đột biến.

Về giá thị trường, các mặt hàng thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, rau quả… giảm trong quý I.

Cụ thể, thị trường rau quả cả nước diễn biến theo xu hướng giảm nhẹ so với quý IV/2025. Sau dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng rau xanh tạm thời giảm nhẹ so với đợt cao điểm cuối năm, giúp áp lực giá cũng giảm.

Đối với lúa gạo, tính trung bình quý I/2026, giá thu mua gạo nguyên liệu thành phẩm gạo 5% tấm đạt 14.104 đồng/kg, gạo 25% tấm đạt 13.104 đồng/kg.

Về chăn nuôi, giá thu mua lợn hơi trong nước biến động tăng trong tháng 1/2026 và giảm trong tháng 2 và tháng 3/2026. So với cuối năm 2025, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 4.800 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên giảm 3.000 đồng/kg xuống mức từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam tăng 2.100 đồng/kg, hiện đang ở mức 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá thu mua lợn hơi trong nước có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp trong khi nguồn cung dồi dào…

Trong quý I/2026, giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, rau quả... giảm nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Thịt lợn, thủy sản… có xu hướng tăng giá trở lại

Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định này vẫn có những yếu tố tiềm ẩn có thể đẩy giá tăng trong thời gian tới.

Sau giai đoạn giảm nhẹ trong quý I, giá thịt lợn được dự báo sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn. Nguyên nhân không phải do thiếu cung, mà chủ yếu đến từ chi phí vận chuyển tăng khi giá nhiên liệu leo thang.

Mặc dù nguồn cung lợn trong nước vẫn dồi dào nhờ quá trình tái đàn, nhưng chi phí đầu vào tăng sẽ khiến giá bán khó duy trì ở mức thấp. Trong trung hạn, khi nguồn cung tiếp tục mở rộng, giá có thể ổn định trở lại.

Ở lĩnh vực thủy sản, triển vọng giá cũng khá rõ ràng. Giá tôm thẻ chân trắng được dự báo sẽ phục hồi trong quý II nhờ nhu cầu tăng từ các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc trong mùa du lịch hè. Các đơn hàng ký kết từ các hội chợ quốc tế sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 4 - 5, tạo lực đẩy cho giá.

Trong khi đó, giá cá tra được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chưa phục hồi hoàn toàn. Đây là một trong những mặt hàng có xu hướng “neo giá” cao trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu ổn định.

“Trong quý II/2026, nhu cầu tiêu thụ thủy sản cho mùa du lịch hè tại Mỹ, EU và Trung Quốc tăng mạnh. Dự báo giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu sẽ hồi phục dần khi các đơn hàng mới từ Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ (SENA 2026) diễn ra giữa tháng 3 sẽ bắt đầu được thực hiện vào tháng 4 và 5” - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Đối với mặt hàng đường, sau giai đoạn giảm nhẹ trong quý I do dư cung, thị trường được dự báo sẽ chuyển sang xu hướng tăng trong quý II. Khi các nhà máy kết thúc vụ ép mía, nguồn cung mới không còn, trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào mùa nắng nóng sẽ đẩy giá đi lên.

Khác với nhiều mặt hàng khác, giá lúa gạo trong quý II/2026 được dự báo chỉ biến động trong biên độ hẹp. Trong ngắn hạn, giá có thể giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào từ vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, về trung hạn, giá có thể chịu áp lực tăng từ chi phí logistics và nhu cầu dự trữ lương thực toàn cầu. Đặc biệt, chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hải tăng do căng thẳng quốc tế có thể làm tăng giá xuất khẩu, từ đó tác động ngược trở lại thị trường trong nước.

Một trong những nhóm mặt hàng được dự báo tăng mạnh nhất là phân bón. Ngay từ tháng 3/2026, giá phân bón đã bắt đầu bật tăng rõ rệt sau thời gian ổn định đầu năm.

Nhiều loại phân bón ghi nhận mức tăng từ 5% đến trên 10%. Dự báo trong quý II, nếu tình hình địa chính trị chưa hạ nhiệt, giá phân bón sẽ tiếp tục tăng. Điều này sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong các vụ mùa chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công thương đa dạng hóa nguồn cung và tổ chức dự trữ phân bón cho các vụ sản xuất chính.

Tương tự, thức ăn chăn nuôi cũng đang chịu áp lực tăng giá. Trong nước, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng từ 7.000 đến 12.000 đồng/bao chỉ trong thời gian ngắn. Với việc Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu, dự báo xu hướng tăng giá này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong quý II, tăng 3 - 5%, thậm chí cả năm 2026 nếu chuỗi cung ứng chưa được cải thiện, chi phí nguyên liệu nhập khẩu chưa hạ nhiệt.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Giá nông sản quý II/2026 áp lực chi phí biến động toàn cầu mặt hàng nông nghiệp nông sản

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Giá bạc bạc trong nước hôm nay (16/4) tiếp đà tăng nhẹ trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục nhích lên. Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi vẫn được duy trì, dù biên độ tăng không quá mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (16/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Nguồn cung vẫn dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ yếu khiến thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.
Giá heo hơi hôm nay (16/4) đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/4) biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 5 giảm 1,20%, xuống 376,40 Yên/kg, tháng 6 gần như đi ngang. Ngược lại, trên sàn SHFE các hợp đồng tháng 5 và 6 tăng nhẹ. Trong nước, duy trì trạng thái cân bằng nhờ lực cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

