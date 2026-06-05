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Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

09:36 | 05/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/6) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 chiều mua giảm 8.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi mất khoảng 214.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,68% so với ngày hôm qua.
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Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Giá bạc hôm nay đồng loạt lao dốc. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 5/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.760.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.845.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.854.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.760.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.845.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.760.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.247.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 73.599.816 đồng/lượng (mua vào) và 75.866.477 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 5/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Theo Trading Economics, giá bạc ngày hôm qua ở khoảng 73,1675 USD/ounce. Đây là vùng giá thấp nhất trong gần hai tuần qua, khi thị trường gia tăng kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như bạc và vàng.

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h10 ngày 5/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 72,6510 USD/ounce, giảm 1,68% so với ngày hôm qua.

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire cho rằng, yếu tố đang tác động mạnh nhất đến bạc là kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu có xu hướng nhích lên, sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như bạc phần nào bị suy giảm.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia FX Empire nhận định, mốc 80 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản quan trọng. Nếu giá bạc chinh phục thành công vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 90 USD/ounce.

Dù vậy, ở góc nhìn dài hạn, chuyên gia này vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với bạc. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều biến số, đặc biệt là những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu toàn cầu và tâm lý của giới đầu tư./.

Anh Tuấn (tổng hợp)
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