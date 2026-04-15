Đầu tư

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Hà My

20:54 | 15/04/2026
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Chỉ số BCI tiếp tục vượt xa mức trung bình 4 năm qua

Báo cáo BCI quý I/2026 ghi nhận một sự tái hiệu chỉnh từ các nhà đầu tư châu Âu. Chỉ số BCI đạt mức 72,7 điểm, giảm 7,3 điểm so với mức đỉnh 80 ghi nhận vào quý IV/2025.

Mức giảm điểm này phản ánh những quan ngại chung trên bình diện toàn cầu. Tuy nhiên, theo EuroCham, sự sụt giảm này không nên bị hiểu lầm là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong niềm tin của nhà đầu tư. BCI vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của 4 năm qua.

Chỉ số BCI qua một số năm. Nguồn: Eurocham

Trên thực tế, 56% doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026, một phần nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng từ chu kỳ tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Thay vì một sự bi quan bao trùm, thị trường đang bước vào một giai đoạn "thanh lọc" tâm lý, nơi các kỳ vọng ngắn hạn dần trở nên thực tế và thận trọng hơn: quan điểm trung lập đã tăng lên mức 38%, trong khi các kỳ vọng tiêu cực chỉ nhích nhẹ lên ngưỡng 10%.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: "Những gì chúng ta đang chứng kiến trong quý I không phải là một sự sụt giảm niềm tin, mà là một sự tái hiệu chỉnh tất yếu. Nền kinh tế toàn cầu hiện nay giống như một hải trình đi qua những vùng biển động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lên giá năng lượng và buộc các chuỗi cung ứng phải xoay trục. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những "cảng bãi an toàn" để có thể cập bến một cách tự tin. Dữ liệu từ BCI khẳng định rằng, dù "thời tiết" địa chính trị bên ngoài có thể đang nhiều sóng gió, nhưng nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì được sự kiên cường đáng kinh ngạc".

Các ngành thiên về dịch vụ vẫn duy trì sự lạc quan cao độ. Tiêu biểu là ngành du lịch và khách sạn với chỉ số niềm tin bứt phá ở mức 81,7, vượt trội so với mặt bằng chung. Trong khi đó, chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh 19,4 điểm. Đây có thể coi là một "hệ điều tiết" sớm, báo hiệu những áp lực dồn nén từ lạm phát nguyên liệu đầu vào và các điểm nghẽn trong mạng lưới logistics đang đè nặng lên các ngành có độ mở lớn với thị trường thế giới.

Mức độ tiếp xúc thị trường đóng vai trò then chốt quyết định tâm thế của nhà đầu tư. Các doanh nghiệp tập trung khai thác thị trường nội địa Việt Nam báo cáo mức niềm tin cao hơn đáng kể với điểm BCI là 77,4, vượt xa mức trung bình chung của chỉ số.

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp có độ mở lớn với thị trường quốc tế, đặc biệt là các khu vực đang chịu áp lực như Hoa Kỳ và Trung Đông, hoặc tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu lại tỏ ra thiếu tự tin rõ rệt. Thực tế này phản ánh độ nhạy cảm đặc thù của các mô hình kinh doanh xuyên biên giới trước những đứt gãy địa chính trị và sự trồi sụt khó lường của nhu cầu ngoại biên.

Ông Xavier Depouilly - Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn DXL (đơn vị thực hiện báo cáo) giải thích rằng, sự phân hóa này phản ánh khả năng hấp thụ các cú sốc toàn cầu khác nhau giữa các mô hình kinh doanh.

"Phân tích mới nhất của chúng tôi về mối liên hệ giữa chỉ số niềm tin và mức độ tiếp xúc thị trường cho thấy rằng, các doanh nghiệp tập trung vào nội địa đang điều hướng qua giai đoạn giảm tốc một cách ổn định hơn. Điều này lý giải cho mức độ lạc quan cao hơn của nhóm doanh nghiệp ấy. Các đơn vị tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt là những đối tác giao thương trực tiếp với Trung Đông, sẽ cảm nhận áp lực một cách trực diện và gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, một chiến lược cân bằng giữa thị trường Việt Nam và các khu vực tương đối ổn định hơn như châu Âu có thể đóng vai trò như một bộ giảm chấn, giúp các nhà đầu tư trụ vững trước các cú sốc địa chính trị" - ông Xavier Depouilly chia sẻ.

96% doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư

EuroCham cho biết, áp lực từ những căng thẳng thương mại toàn cầu đặt ra những thách thức đáng kể cho chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh năm 2026. Một năm sau khi Hoa Kỳ công bố các thay đổi sâu rộng trong chính sách thương mại, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực thích nghi với một môi trường thương mại quốc tế ngày càng phân mảnh và khó dự báo hơn.

Tuy nhiên, báo cáo BCI quý I/2026 mang đến một cái nhìn đối chứng khách quan về kết quả hoạt động thực tế của các doanh nghiệp sau một năm đối mặt với những biến số nêu trên. Các số liệu thực chứng cho thấy một thực tế khả quan và kiên cường hơn nhiều so với những lo ngại ban đầu.

Việt Nam khẳng định sức hút bền vững với nhà đầu tư châu Âu. Ảnh minh họa

Bất chấp những bất ổn địa chính trị kéo dài, 77% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì hoặc gia tăng doanh thu trong năm 2025, trong đó có 40% ghi nhận sự tăng trưởng. Dù có 23% doanh nghiệp gặp tình trạng sụt giảm, song phần lớn các mức giảm này đều ở diện vừa phải. Điều này cho thấy các căng thẳng toàn cầu chủ yếu làm chậm lại đà tăng trưởng, thay vì làm chệch hướng hoàn toàn tiến trình phát triển của doanh nghiệp.

Những dữ liệu này một lần nữa củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu: một thị trường nơi các giá trị nền tảng dài hạn vẫn luôn chiếm ưu thế trước những biến động địa chính trị ngắn hạn.

Bất chấp những "cơn gió ngược" trong ngắn hạn, niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư vẫn duy trì mạnh mẽ. Các nhà đầu tư châu Âu đang tách biệt rõ ràng những trở ngại vận hành ngắn hạn khỏi triển vọng chiến lược dài hạn của họ. Xét theo lĩnh vực, niềm tin đặc biệt mạnh mẽ ở ngành nông nghiệp - thực phẩm, du lịch - khách sạn, cả hai đều đạt tỷ lệ sẵn lòng giới thiệu tuyệt đối 100%.

Sự khác biệt giữa các quy mô doanh nghiệp là không đáng kể, xác nhận rằng giá trị cốt lõi của Việt Nam có sức hấp dẫn rộng khắp bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ. Mối tương quan giữa cam kết chiến lược và kết quả kinh doanh là một điểm cực kỳ đáng lưu tâm.

Những doanh nghiệp định vị Việt Nam là thị trường trọng tâm trong chiến lược khu vực có khả năng báo cáo kết quả hoạt động tích cực cao hơn đáng kể. Trong nhóm này, khoảng 65% đến 68% ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan và 96% sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert khẳng định: "Các thành viên của chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa những rào cản vận hành trước mắt và những cổ tức chiến lược trong tương lai. Khi hơn 9 trên 10 doanh nghiệp khẳng định sự ủng hộ đối với thị trường này, điều đó đã minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng phi thường của Việt Nam. Sự bền bỉ của nền kinh tế với mức tăng trưởng GDP 7,83% trong quý I/2026, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chính là nền tảng củng cố niềm tin này. Các số liệu thực chứng từ BCI đã chứng minh một chân lý: doanh nghiệp càng gắn kết sâu rộng hoạt động tại Việt Nam, họ càng sở hữu nội lực tài chính kiên cường, ngay cả khi bức tranh toàn cầu đang đối mặt với vô vàn rủi ro"./.

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tham gia đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mở rộng hạ tầng cảng biển, logistics nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh để mở đầu giai đoạn 2026 - 2030 với khát vọng bứt phá, phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
