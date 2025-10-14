Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của doanh nghiệp châu Âu

(TBTCO) - Kết quả Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý III/2025 một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của châu Âu tại châu Á.

Chỉ số BCI đạt đỉnh cao nhất trong 3 năm qua

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ngày 14/10 đã công bố báo cáo Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý III/2025, trong đó ghi nhận tinh thần lạc quan rõ rệt trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam.

Chỉ số BCI các quý của một số năm. Nguồn: EuroCham

Theo đó, Chỉ số BCI quý III/2025 đã tăng lên 66,5 điểm, nhờ nỗ lực đàm phán chủ động của Việt Nam cùng các biện pháp thúc đẩy đầu tư công và cải cách hành chính. Con số này vượt mức ghi nhận trước giai đoạn áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ và đạt đỉnh cao nhất trong 3 năm qua, phản ánh niềm tin lạc quan trở lại đối với triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp châu Âu.

Báo cáo BCI quý III cho thấy, khi Hoa Kỳ triển khai các biện pháp thuế quan mới và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, 31% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ đang chịu tác động tiêu cực đến kết quả tài chính – mức tăng đáng kể so với 15% trong quý II/2025.

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng tương tự, từ 5% lên 9%, phản ánh những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp biết linh hoạt thích ứng giữa làn sóng tái định hình thương mại toàn cầu.

Dù chịu ảnh hưởng từ những biến động này, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp châu Âu khỏi Việt Nam vẫn ở mức rất thấp. Báo cáo cho thấy, chỉ có khoảng 3% doanh nghiệp đang cân nhắc điều chỉnh hoạt động ra ngoài Việt Nam, trong khi 3% khác lại xem xét mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động ngay trong nước. Điều này một lần nữa khẳng định Việt Nam như một điểm đến sản xuất và đầu tư đáng tin cậy, bền vững trong chuỗi giá trị khu vực với các nhà đầu tư châu Âu.

Phần lớn doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng, căng thẳng thương mại toàn cầu chỉ có “ít” hoặc “không” ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ, phản ánh sự chuyển dịch từ tâm lý bi quan trong quý trước sang thái độ trung lập hơn trong quý này.

Bên cạnh đó, tuy vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh quy định về “hàng trung chuyển” từ phía Hoa Kỳ và các thỏa thuận thương mại đối ứng vẫn đang trong quá trình đàm phán, phần lớn doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết không có kế hoạch điều chỉnh đáng kể trong chiến lược đầu tư hoặc vận hành.

Các yếu tố như tuân thủ pháp lý, biến động thị trường và chiến lược tìm nguồn cung có phần “phức tạp hơn”, nhưng chưa đủ mạnh để làm lung lay cam kết dài hạn của doanh nghiệp châu Âu đối với Việt Nam.

Bình luận về chỉ số BCI quý III/2025, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert khẳng định: “Giữ được niềm tin ổn định trong một thế giới đầy bất định là điều đáng chú ý – đặc biệt khi những căng thẳng địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và thách thức khí hậu đang tái định hình chiến lược thương mại và đầu tư trên toàn cầu”.

Sức hút của Việt Nam vẫn giữ vững bất chấp các yếu tố ngoại cảnh

Chia sẻ rõ hơn về niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Jaspaert phân tích: “Áp lực đang dần hiện rõ, song vẫn nằm trong phạm vi mà chúng tôi quan sát được từ các kỳ khảo sát trước. Điều đáng chú ý nhất là sự cải thiện mạnh mẽ trong tâm lý doanh nghiệp: 80% người tham gia khảo sát bày tỏ lạc quan về triển vọng trong 5 năm tới và 76% cho biết họ sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư. Điều đó cho thấy sức hút của Việt Nam vẫn giữ vững bất chấp các yếu tố ngoại cảnh”.

“Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên nhóm mới nổi thứ cấp càng củng cố kết quả BCI kỳ này, thể hiện niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư quốc tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu”- Chủ tịch EuroCham khẳng định.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hướng tới một giai đoạn cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Niềm tin kinh doanh này cũng song hành cùng tham vọng tăng trưởng của Việt Nam. Gần một nửa (42%) doanh nghiệp tham gia khảo sát tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% trong năm 2025, trong khi 23% giữ quan điểm trung lập và 35% bày tỏ sự thận trọng. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2025 tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam giữa nhiều biến động toàn cầu.

Ông Thue Quist Thomsen - CEO Decision Lab chia sẻ: “Dù tâm lý thận trọng vẫn áp đảo trong đánh giá ngắn hạn, nhưng khi bàn về tương lai, sự lạc quan đã trở nên rõ rệt hơn. 68% doanh nghiệp kỳ vọng nền kinh tế sẽ ổn định và cải thiện trong quý tới, tăng 18 điểm phần trăm so với quý II/2025. Đây là một tín hiệu cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hướng tới một giai đoạn cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ”.

Theo EuroCham, kết quả Chỉ số BCI quý III/2025 một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của châu Âu tại châu Á. Tuy nhiên, theo EuroCham, trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động và khó lường, tinh thần lạc quan cần được neo vững trên nền tảng của cải cách linh hoạt và khả năng thích ứng bền bỉ.

Các doanh nghiệp châu Âu cũng nhấn mạnh rằng, năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch của khung pháp lý giữa các địa phương, cũng như hiệu quả của bộ máy hành chính.

Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, các nhà đầu tư châu Âu cho rằng, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực thi pháp luật, làm rõ khung pháp lý và kiểm soát môi trường hiệu quả hơn là những yếu tố then chốt có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI./.