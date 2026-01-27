Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có lãi đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

(TBTCO) - Khảo sát Thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2025, ấn bản Việt Nam cho thấy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và động lực mở rộng kinh doanh vẫn duy trì tích cực.

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) họp báo công bố khảo sát Thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2025, ấn bản Việt Nam.

Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Jetro tại Hà Nội thông tin về kết quả khảo sát. Ảnh: LV

Chia sẻ thông tin về kết quả khảo sát, ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Jetro tại Hà Nội cho biết, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có lãi trong năm 2025 đạt 67,5% (tăng 3,4 điểm so với năm trước), mức cao nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, số doanh nghiệp dự báo thua lỗ giảm 1,7 điểm.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2025. Tại Việt Nam đã có 905 doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp của Nhật Bản tại khu vực ASEAN tham gia.

Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi đã tăng liên tiếp trong hai năm và lần đầu tiên sau 5 năm, kể từ năm 2020, vượt qua mức trung bình của ASEAN (65,3%).

Trong đó, ngành chế tạo, tỷ lệ có lãi đạt 74,1% (tăng 3,9 điểm so với năm trước). Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo lỗ là 13% (giảm 4,4 điểm). Ở các ngành gỗ, in ấn, linh kiện thiết bị điện/điện tử, sắt/kim loại/kim loại màu, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tăng từ 15 điểm trở lên.

Ngành phi chế tạo, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi đạt 61,2% (tăng 3,3 điểm so với năm trước). Trong các ngành kinh doanh bất động sản/cho thuê và giáo dục/y tế, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tăng từ 20 điểm trở lên so với năm trước.

Kết quả này cho thấy, Việt Nam vẫn củng cố được vị thế là thị trường tiềm năng cho kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật, bất chấp những bất định của toàn cầu và rủi ro từ thuế quan của Hoa Kỳ.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2026 (so với năm 2025), ông Ozasa Haruhiko cho biết, có 47,6% doanh nghiệp dự báo sẽ cải thiện. Triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2026 (so với năm 2025) cho thấy 47,6% doanh nghiệp dự báo “cải thiện”. Mức này cao hơn mức trung bình ASEAN (42,7%) 4,9 điểm. Tuy nhiên, riêng ngành thiết bị vận tải và linh kiện thiết bị vận tải có tỷ lệ dự báo “xấu đi” vượt trên 30%.

Nguyên nhân cải thiện được các doanh nghiệp cho biết là do nhu cầu tại thị trường xuất khẩu tăng. “Trước đây các nhà đầu tư chỉ nhìn nhận Việt Nam là địa chỉ sản xuất thì nay có sự thay đổi, nhà đầu tư nhìn nhận Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất mà còn là thị trường tiêu thụ nên tập trung vào thị trường nội địa” - ông Ozasa Haruhiko phân tích.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, về phương hướng triển khai kinh doanh trong 1-2 năm tới, Việt Nam có tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản trả lời sẽ mở rộng là 56,9% (tăng 0,8 điểm so với năm trước). Nhiều doanh nghiệp cho biết, lý do mở rộng kinh doanh là xuất khẩu gia tăng và nhu cầu tại thị trường nội địa mở rộng, đồng thời tăng cường chức năng bán hàng.

Mặc dù tham vọng mở rộng của các doanh nghiệp tăng nhẹ và gần như ổn định, nhưng Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong khu vực ASEAN năm thứ 2 liên tiếp, đồng thời dẫn đầu châu Á và châu Đại dương về chỉ số này. Theo Trưởng đại diện Jetro tại Hà Nội, điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp Nhật đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng.

Ông Ozasa Haruhiko cũng nhấn mạnh các lợi thế của môi trường đầu tư tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, với 3 lợi thế hàng đầu bao gồm quy mô thị trường/tiềm năng tăng trưởng, chi phí nhân công thấp và tình hình chính trị- xã hội ổn định. Những lợi thế này đều được đánh giá ở thang điểm cao hơn trung bình của ASEAN. Trong đó, lợi thế quy mô thị trường/tiềm năng tăng trưởng đạt tỷ lệ 68,4%, chi phí nhân công thấp 55,2% và tình hình chính trị- xã hội ổn định 53,2%.

Tuy nhiên, rủi ro về thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch, rủi ro về hạ tầng và biến đổi khí hậu… là những tồn tại của môi trường đầu tư mà các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được cải thiện hơn nữa khi một khối lượng lớn Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư... đã được ban hành trong năm 2025 và sẽ có hiệu lực trong năm 2026./.