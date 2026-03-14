Sáng ngày 14/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,76%, hiện ở mức 100,50 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.862 - 26.268 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.915 - 26.318 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.318 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.318 đồng BIDV 26.094 đồng 26.314 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.438 - 30.327 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.390 đồng 30.940 đồng Vietinbank 29.137 đồng 30.857 đồng BIDV 29.600 đồng 30.850 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.20 đồng 169.31 đồng Vietinbank 159 đồng 170.50 đồng BIDV 160.39 đồng 169.33 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 14/3/2026, tăng 151 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.891 - 27.011 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, khi cuộc xung đột tại Trung Đông thúc đẩy dòng tiền của nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời gây sức ép lên những đồng tiền nhạy cảm với giá năng lượng như đồng EUR.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ “tấn công Iran rất mạnh trong tuần tới”, ngay sau khi ban hành một quyết định miễn trừ một phần trong 30 ngày đối với việc mua dầu của Nga đang bị trừng phạt, với kỳ vọng giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu vốn tăng cao do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Một đợt tăng mạnh và kéo dài của giá dầu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô như Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi kinh tế Mỹ được đánh giá sẽ ít bị tác động hơn do nước này đã trở thành quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô trong gần một thập kỷ qua.

Trong phiên giao dịch, đồng EUR giảm 0,6% so với đồng USD, xuống còn 1,14395 USD. So với đồng Yên Nhật Bản, đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 và trong phiên gần nhất tăng 0,2%, giao dịch ở mức 159,67 Yên/USD./.