Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Ánh Tuyết

08:45 | 23/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.103 VND/USD, USD tự do ổn định quanh 26.600 - 26.650 đồng, trong khi DXY hiện ở 98,57 điểm, cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm. Áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu khi giá năng lượng tăng mạnh tại Mỹ và lan rộng sang các nền kinh tế lớn, khiến kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục được củng cố.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.103 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.848 - 26.358 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.650 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mức độ giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá ở mức 26.095 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV niêm yết 26.125 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng; Agribank ở mức 26.105 - 26.355 VND/USD, cũng giảm 2 đồng. Techcombank giảm mạnh hơn, xuống 26.123 - 26.355 VND/USD, giảm 8 đồng. HSBC điều chỉnh giảm sâu ở chiều mua vào xuống 26.169 - 26.355 VND/USD, trong đó mua vào giảm 10 đồng, bán ra giảm 2 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 22/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Với EUR, xu hướng giảm diễn ra rõ nét và mạnh hơn so với USD. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 30.111 - 31.697 VND/EUR, giảm 120 - 128 đồng; BIDV niêm yết 30.486 - 31.783 VND/EUR, giảm 64 - 67 đồng; HSBC cũng điều chỉnh mạnh xuống 30.220 - 31.378 VND/EUR, giảm 119 đồng hai chiều. Techcombank ghi nhận mức 30.264 - 31.566 VND/EUR, giảm 64 đồng.

Trong khi đó, GBP có diễn biến phân hóa. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP ở mức 34.640 - 36.109 VND/GBP, giảm 56 - 60 đồng; HSBC giảm mạnh về 34.583 - 35.950 VND/GBP, mất 65 - 62 đồng. Ngược lại, một số ngân hàng điều chỉnh tăng như Sacombank lên 35.065 - 36.873 VND/GBP, tăng 13 đồng và Techcombank lên 34.745 - 36.075 VND/GBP, tăng 11 - 15 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ghi nhận ở mức 98,57 điểm, giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước, nhưng cho thấy tín hiệu phục hồi nhất định sau khi lùi về sát ngưỡng 98 điểm. Theo đó, tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% còn 0,7403; tỷ giá USD/EUR giảm 0,05% còn 0,8539; tỷ giá USD/JPY giảm mạnh nhất 0,09% về 159,35.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chi phí sinh hoạt trong tháng 3 tăng mạnh, đẩy lạm phát hàng năm lên 3,3%. Động lực chính đến từ nhóm năng lượng, khi giá tăng tới 10,9%, trong đó giá xăng tăng 21,2% và dầu nhiên liệu tăng vọt 30,7%.

Áp lực giá năng lượng không chỉ diễn ra tại Mỹ mà mang tính lan tỏa toàn cầu. Tại Canada, chi tiêu cho xăng tăng 9,1% trong cùng kỳ. Ở châu Âu, giá xăng đã cao hơn khoảng 15% và giá dầu diesel tăng tới 30% vào đầu tháng 4 so với cuối tháng 2, cho thấy cú sốc năng lượng vẫn đang hiện hữu.

Tại Anh, lạm phát toàn phần (CPI) tháng 3 đạt 3,3% so với cùng kỳ, đúng như dự báo. Tuy nhiên, cấu phần bên trong cho thấy bức tranh phân hóa: lạm phát dịch vụ tăng lên 4,5%, chủ yếu do chi phí vận tải và giá vé máy bay, trong khi lạm phát lõi giảm nhẹ xuống 3,1% nhờ giá hàng hóa hạ nhiệt. Diễn biến này củng cố quan điểm thận trọng của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) trước kỳ họp chính sách sắp tới.

Trong khi đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ đang thay đổi đáng kể. Khảo sát của Reuters cho thấy 56/103 nhà kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75% ít nhất đến tháng 9, thay vì sớm cắt giảm như kỳ vọng trước đó vào cuối tháng 3.

Cùng với đó, triển vọng lạm phát cũng được điều chỉnh tăng. Chỉ số PCE - thước đo ưa thích của Fed được dự báo đạt trung bình 3,7% trong quý II; 3,4% trong quý III và 3,2% trong quý IV, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó (lần lượt 3,3%, 3,1% và 2,9%).

Dù vậy, kịch bản nới lỏng tiền tệ vào cuối năm vẫn được duy trì. Có tới 71/103 nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất một lần trước khi năm 2026 kết thúc, phản ánh kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt dần theo thời gian.

Nhìn chung, Fed đang đứng trước bài toán cân bằng khó khăn, khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, trong khi các tín hiệu giảm áp lực giá mới chỉ xuất hiện một cách thận trọng và chưa đủ rõ ràng để cho phép đảo chiều chính sách sớm./.

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY "án binh" chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

