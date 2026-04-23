Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.103 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.848 - 26.358 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.650 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mức độ giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá ở mức 26.095 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV niêm yết 26.125 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng; Agribank ở mức 26.105 - 26.355 VND/USD, cũng giảm 2 đồng. Techcombank giảm mạnh hơn, xuống 26.123 - 26.355 VND/USD, giảm 8 đồng. HSBC điều chỉnh giảm sâu ở chiều mua vào xuống 26.169 - 26.355 VND/USD, trong đó mua vào giảm 10 đồng, bán ra giảm 2 đồng. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 22/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với EUR, xu hướng giảm diễn ra rõ nét và mạnh hơn so với USD. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 30.111 - 31.697 VND/EUR, giảm 120 - 128 đồng; BIDV niêm yết 30.486 - 31.783 VND/EUR, giảm 64 - 67 đồng; HSBC cũng điều chỉnh mạnh xuống 30.220 - 31.378 VND/EUR, giảm 119 đồng hai chiều. Techcombank ghi nhận mức 30.264 - 31.566 VND/EUR, giảm 64 đồng.

Trong khi đó, GBP có diễn biến phân hóa. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP ở mức 34.640 - 36.109 VND/GBP, giảm 56 - 60 đồng; HSBC giảm mạnh về 34.583 - 35.950 VND/GBP, mất 65 - 62 đồng. Ngược lại, một số ngân hàng điều chỉnh tăng như Sacombank lên 35.065 - 36.873 VND/GBP, tăng 13 đồng và Techcombank lên 34.745 - 36.075 VND/GBP, tăng 11 - 15 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ghi nhận ở mức 98,57 điểm, giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước, nhưng cho thấy tín hiệu phục hồi nhất định sau khi lùi về sát ngưỡng 98 điểm. Theo đó, tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% còn 0,7403; tỷ giá USD/EUR giảm 0,05% còn 0,8539; tỷ giá USD/JPY giảm mạnh nhất 0,09% về 159,35.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chi phí sinh hoạt trong tháng 3 tăng mạnh, đẩy lạm phát hàng năm lên 3,3%. Động lực chính đến từ nhóm năng lượng, khi giá tăng tới 10,9%, trong đó giá xăng tăng 21,2% và dầu nhiên liệu tăng vọt 30,7%.