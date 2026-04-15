Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

Ánh Tuyết

09:14 | 15/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng về 25.103 VND/USD, trong khi thị trường tự do giữ ổn định quanh 26.860 - 26.910 VND/USD. Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế khi chỉ số DXY lùi về vùng 98 điểm, trong bối cảnh kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran và bất định chính sách Fed, qua đó hỗ trợ EUR, GBP phục hồi nhẹ.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.103 VND/USD, giảm 3 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847,85 - 26.358,15 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.860 - 26.910, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động nhẹ, chủ yếu đi ngang hoặc điều chỉnh giảm chiều mua, chiều bán giữ nguyên so với phiên trước. Đơn cử, ACB giảm 10 đồng chiều mua, không đổi chiều bán, niêm yết ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD.

Các ngân hàng khác cũng giữ nguyên chiều bán, trong khi giảm chiều mua như: Sacombank giảm 4 đồng chiều mua còn 26.221 - 26.361 VND/USD; Techcombank giảm 6 đồng chiều mua còn 26.138 - 26.361 VND/USD. Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Agribank giữ tỷ giá USD ổn định quanh 26.111 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 14/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với USD, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng mạnh 193 đồng ở chiều mua và 201 đồng chiều bán, lên 30.545 - 31.830 VND/EUR; Eximbank tăng tới 261 đồng chiều mua và 271 đồng chiều bán, lên 30.543 - 31.705 VND/EUR; Sacombank tăng 254 - 256 đồng, lên 30.587 - 32.345 VND/EUR. Tương tự, Techcombank và Vietcombank cũng điều chỉnh tăng mạnh, lần lượt lên 30.400 - 31.699 VND/EUR và 30.192 - 31.784 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR đang hồi phục đáng kể so với VND.

Đối với GBP, xu hướng tăng còn rõ nét hơn với biên độ lớn tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng 257 đồng chiều mua và 265 đồng chiều bán, lên 35.055 - 36.139 VND/GBP; Sacombank tăng 297 - 279 đồng, lên 35.159 - 36.962 VND/GBP, một trong những mức bán ra cao nhất thị trường.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện dao động quanh mức 98,12 điểm, sau khi ghi nhận nhịp giảm trong phiên trước đó.

Trong bối cảnh này, các cặp tỷ giá diễn biến phân hóa nhẹ. Tỷ giá USD/EUR tăng 0,02% lên 0,8480, cho thấy USD nhích nhẹ so với đồng euro, trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,03% xuống 0,7369, phản ánh đồng bảng Anh phục hồi nhẹ. Ở châu Á, tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 158,84, tiếp tục duy trì xu hướng USD mạnh lên so với yên. Còn tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,8158.

Dù các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa đạt kết quả vào cuối tuần, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về kịch bản tích cực khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển sang các tài sản rủi ro, với kỳ vọng kênh ngoại giao chưa đóng lại và đối thoại có thể được nối lại. Diễn biến này khiến đồng USD - vốn là tài sản trú ẩn an toàn suy yếu, đồng thời hỗ trợ đà phục hồi của EUR và GBP.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ sự lạc quan thận trọng khi cho rằng các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển đáng kể, dù chưa có đột phá và một khuôn khổ thỏa thuận toàn diện vẫn khả thi nếu Iran nhượng bộ thêm. Cùng với đó, Reuters cho biết hai bên có thể sớm quay lại Islamabad (Pakistan) để tiếp tục một vòng đàm phán mới ngay trong tuần này.

Những tín hiệu này, kết hợp với sự thiếu chắc chắn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã kéo đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, có thời điểm lùi về vùng đáy 6 tuần quanh 97,96 điểm, qua đó tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của các cặp EUR/USD và GBP/USD.

Đồng thời, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu hạ nhiệt, góp phần giảm áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy vậy, rủi ro từ các cú sốc năng lượng, đặc biệt liên quan đến khu vực eo biển Hormuz, vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng./.

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,200 ▲150K 17,500 ▲200K
Kim TT/AVPL 17,210 ▲200K 17,510 ▲200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,200 ▲200K 17,500 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 15,750 ▲150K 15,950 ▲150K
Nguyên Liệu 99.9 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,560 ▲150K 16,960 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,510 ▲150K 16,910 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,440 ▲150K 16,890 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
Hà Nội - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
Đà Nẵng - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
Miền Tây - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
Tây Nguyên - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
Đông Nam Bộ - PNJ 172,200 ▲2500K 175,200 ▲2500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,250 ▲250K 17,550 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 17,250 ▲250K 17,550 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 17,250 ▲250K 17,550 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,200 ▲230K 17,500 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,200 ▲230K 17,500 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,200 ▲230K 17,500 ▲230K
NL 99.90 15,750 ▲120K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,800 ▲120K
Trang sức 99.9 16,690 ▲230K 17,390 ▲230K
Trang sức 99.99 16,700 ▲230K 17,400 ▲230K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 172 ▼1533K 17,502 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 172 ▼1533K 17,503 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,717 ▲15K 1,747 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,717 ▲15K 1,748 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,697 ▲15K 1,732 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 164,985 ▲1980K 171,485 ▲1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,163 ▲1500K 130,063 ▲1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,038 ▲1360K 117,938 ▲1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 96,913 ▲1221K 105,813 ▲1221K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,236 ▲83129K 101,136 ▲91139K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 63,482 ▲834K 72,382 ▲834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 172 ▼1533K 175 ▲2K
Cập nhật: 15/04/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18224 18499 19079
CAD 18582 18859 19471
CHF 33030 33416 34064
CNY 0 3800 3870
EUR 30394 30669 31696
GBP 34902 35295 36238
HKD 0 3229 3431
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15216 15800
SGD 20160 20443 20966
THB 738 802 855
USD (1,2) 26066 0 0
USD (5,10,20) 26107 0 0
USD (50,100) 26136 26155 26358
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,138 26,138 26,358
USD(1-2-5) 25,093 - -
USD(10-20) 25,093 - -
EUR 30,614 30,639 31,903
JPY 161.64 161.93 170.67
GBP 35,203 35,298 36,294
AUD 18,467 18,534 19,122
CAD 18,826 18,886 19,461
CHF 33,383 33,487 34,272
SGD 20,340 20,403 21,080
CNY - 3,801 3,922
HKD 3,304 3,314 3,431
KRW 16.53 17.24 18.64
THB 787.12 796.84 847.9
NZD 15,241 15,383 15,746
SEK - 2,827 2,909
DKK - 4,097 4,215
NOK - 2,747 2,827
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,253.05 - 7,015.88
TWD 754.39 - 908.28
SAR - 6,919.93 7,243.71
KWD - 83,916 88,736
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,108 26,138 26,358
EUR 30,482 30,604 31,789
GBP 35,105 35,246 36,258
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,117 33,250 34,194
JPY 161.80 162.45 169.77
AUD 18,406 18,480 19,073
SGD 20,352 20,434 21,019
THB 803 806 841
CAD 18,777 18,852 19,423
NZD 15,288 15,822
KRW 17.14 18.83
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26140 26140 26358
AUD 18412 18512 19438
CAD 18772 18872 19886
CHF 33313 33343 34926
CNY 3802 3827 3962.3
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30597 30627 32352
GBP 35231 35281 37039
HKD 0 3355 0
JPY 162.17 162.67 173.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15331 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20324 20454 21185
THB 0 768.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17300000 17300000 17550000
SBJ 15000000 15000000 17550000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,358
USD20 26,150 26,200 26,358
USD1 23,848 26,200 26,358
AUD 18,461 18,561 19,678
EUR 30,744 30,744 32,171
CAD 18,717 18,817 20,133
SGD 20,403 20,553 21,780
JPY 162.64 164.14 168.78
GBP 35,127 35,477 36,362
XAU 16,998,000 0 17,302,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 804 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/04/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80