Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.103 VND/USD, giảm 3 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847,85 - 26.358,15 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.860 - 26.910, giữ nguyên so với phiên trước đó. Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động nhẹ, chủ yếu đi ngang hoặc điều chỉnh giảm chiều mua, chiều bán giữ nguyên so với phiên trước. Đơn cử, ACB giảm 10 đồng chiều mua, không đổi chiều bán, niêm yết ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD.

Các ngân hàng khác cũng giữ nguyên chiều bán, trong khi giảm chiều mua như: Sacombank giảm 4 đồng chiều mua còn 26.221 - 26.361 VND/USD; Techcombank giảm 6 đồng chiều mua còn 26.138 - 26.361 VND/USD. Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Agribank giữ tỷ giá USD ổn định quanh 26.111 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 14/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Trái ngược với USD, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng mạnh 193 đồng ở chiều mua và 201 đồng chiều bán, lên 30.545 - 31.830 VND/EUR; Eximbank tăng tới 261 đồng chiều mua và 271 đồng chiều bán, lên 30.543 - 31.705 VND/EUR; Sacombank tăng 254 - 256 đồng, lên 30.587 - 32.345 VND/EUR. Tương tự, Techcombank và Vietcombank cũng điều chỉnh tăng mạnh, lần lượt lên 30.400 - 31.699 VND/EUR và 30.192 - 31.784 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR đang hồi phục đáng kể so với VND.

Đối với GBP, xu hướng tăng còn rõ nét hơn với biên độ lớn tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng 257 đồng chiều mua và 265 đồng chiều bán, lên 35.055 - 36.139 VND/GBP; Sacombank tăng 297 - 279 đồng, lên 35.159 - 36.962 VND/GBP, một trong những mức bán ra cao nhất thị trường.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện dao động quanh mức 98,12 điểm, sau khi ghi nhận nhịp giảm trong phiên trước đó.

Trong bối cảnh này, các cặp tỷ giá diễn biến phân hóa nhẹ. Tỷ giá USD/EUR tăng 0,02% lên 0,8480, cho thấy USD nhích nhẹ so với đồng euro, trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,03% xuống 0,7369, phản ánh đồng bảng Anh phục hồi nhẹ. Ở châu Á, tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 158,84, tiếp tục duy trì xu hướng USD mạnh lên so với yên. Còn tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,8158.