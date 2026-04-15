Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.103 VND/USD, giảm 3 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng
Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847,85 - 26.358,15 VND/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.860 - 26.910, giữ nguyên so với phiên trước đó.
Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động nhẹ, chủ yếu đi ngang hoặc điều chỉnh giảm chiều mua, chiều bán giữ nguyên so với phiên trước. Đơn cử, ACB giảm 10 đồng chiều mua, không đổi chiều bán, niêm yết ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD.
Các ngân hàng khác cũng giữ nguyên chiều bán, trong khi giảm chiều mua như: Sacombank giảm 4 đồng chiều mua còn 26.221 - 26.361 VND/USD; Techcombank giảm 6 đồng chiều mua còn 26.138 - 26.361 VND/USD. Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Agribank giữ tỷ giá USD ổn định quanh 26.111 - 26.361 VND/USD.
Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 14/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:
Trái ngược với USD, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng mạnh 193 đồng ở chiều mua và 201 đồng chiều bán, lên 30.545 - 31.830 VND/EUR; Eximbank tăng tới 261 đồng chiều mua và 271 đồng chiều bán, lên 30.543 - 31.705 VND/EUR; Sacombank tăng 254 - 256 đồng, lên 30.587 - 32.345 VND/EUR. Tương tự, Techcombank và Vietcombank cũng điều chỉnh tăng mạnh, lần lượt lên 30.400 - 31.699 VND/EUR và 30.192 - 31.784 VND/EUR. Diễn biến này cho thấy đồng EUR đang hồi phục đáng kể so với VND.
Đối với GBP, xu hướng tăng còn rõ nét hơn với biên độ lớn tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng 257 đồng chiều mua và 265 đồng chiều bán, lên 35.055 - 36.139 VND/GBP; Sacombank tăng 297 - 279 đồng, lên 35.159 - 36.962 VND/GBP, một trong những mức bán ra cao nhất thị trường.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện dao động quanh mức 98,12 điểm, sau khi ghi nhận nhịp giảm trong phiên trước đó.
Trong bối cảnh này, các cặp tỷ giá diễn biến phân hóa nhẹ. Tỷ giá USD/EUR tăng 0,02% lên 0,8480, cho thấy USD nhích nhẹ so với đồng euro, trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,03% xuống 0,7369, phản ánh đồng bảng Anh phục hồi nhẹ. Ở châu Á, tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 158,84, tiếp tục duy trì xu hướng USD mạnh lên so với yên. Còn tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,8158.
Dù các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa đạt kết quả vào cuối tuần, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về kịch bản tích cực khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển sang các tài sản rủi ro, với kỳ vọng kênh ngoại giao chưa đóng lại và đối thoại có thể được nối lại. Diễn biến này khiến đồng USD - vốn là tài sản trú ẩn an toàn suy yếu, đồng thời hỗ trợ đà phục hồi của EUR và GBP.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ sự lạc quan thận trọng khi cho rằng các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển đáng kể, dù chưa có đột phá và một khuôn khổ thỏa thuận toàn diện vẫn khả thi nếu Iran nhượng bộ thêm. Cùng với đó, Reuters cho biết hai bên có thể sớm quay lại Islamabad (Pakistan) để tiếp tục một vòng đàm phán mới ngay trong tuần này.
Những tín hiệu này, kết hợp với sự thiếu chắc chắn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã kéo đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, có thời điểm lùi về vùng đáy 6 tuần quanh 97,96 điểm, qua đó tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của các cặp EUR/USD và GBP/USD.
Đồng thời, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu hạ nhiệt, góp phần giảm áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy vậy, rủi ro từ các cú sốc năng lượng, đặc biệt liên quan đến khu vực eo biển Hormuz, vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng./.