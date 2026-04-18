Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 18/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố chốt tuần ở mức 25.102 đồng, tiếp tục dao động hẹp, mỗi phiên biến động dưới 3 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối giữ nguyên ở mức 23.897 - 26.307 VND/USD.
Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.630 đồng, không đổi so với phiên cuối tuần, nhưng đã giảm tới 200 đồng trong tuần, nối dài chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 1.300 đồng.
Trong phiên cuối tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động hẹp, chủ yếu đi ngang so với phiên trước.
Cụ thể, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết quanh 26.127 - 26.357 VND/USD, không ghi nhận biến động đáng kể; ACB giao dịch ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD, trong khi Sacombank ở mức 26.227 - 26.357 VND/USD. Một số ngân hàng như HSBC điều chỉnh tăng nhẹ, đưa giá mua vào - bán ra lên 26.179 - 26.357 VND/USD, tăng khoảng 6 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán.
Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần qua (ngày 17/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:
Đối với EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng, nhưng biến động không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 30.213 - 31.806 VND/EUR, giảm lần lượt 74 đồng chiều mua và 77 đồng chiều bán; BIDV giảm mạnh hơn, xuống 30.564 - 31.862 VND/EUR, giảm 57 đồng và 63 đồng.
Ngược lại, Sacombank là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 35 đồng chiều mua và 34 đồng chiều bán, lên 30.601 - 32.356 VND/EUR, phản ánh sự phân hóa nhẹ, nhưng xu hướng chung vẫn là điều chỉnh giảm của đồng euro.
Với GBP, xu hướng giảm diễn ra trên diện rộng và mức giảm mạnh hơn so với EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh ở mức 34.680 - 36.153 VND/GBP, giảm 138 đồng chiều mua và 143 đồng chiều bán; BIDV giảm sâu hơn, xuống 35.028 - 36.125 VND/GBP, giảm 164 đồng và 168 đồng. HSBC và Techcombank cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trên 100 đồng mỗi chiều.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 98,21 điểm, tăng nhẹ phiên cuối tuần nhưng giảm 0,45% tuần qua.
Theo đó, tỷ giá USD/EUR tăng 0,15% lên 0,8501 và tỷ giá USD/GBP tăng 0,07% lên 0,7398, phản ánh áp lực nhẹ lên các đồng tiền châu Âu. Ngược lại, USD suy yếu so với JPY khi USD/JPY giảm 0,35% xuống 158,64, cho thấy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn như yên Nhật có phần gia tăng. Trong khi đó, USD/CNY giảm nhẹ 0,05% xuống 6,8177.
Trong bối cảnh địa chính trị biến động mạnh, đồng USD phản ứng khá nhạy với dòng tiền toàn cầu: USD tăng nhanh khi rủi ro leo thang, nhưng cũng nhanh chóng hạ nhiệt khi tâm lý thị trường cải thiện. Dù vậy, các yếu tố nền tảng vẫn đóng vai trò “bệ đỡ”, giúp đồng bạc xanh tránh những nhịp giảm sâu.
Khi căng thẳng Trung Đông bùng phát, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh đã đẩy USD đi lên, đưa chỉ số DXY lên mức cao nhất trong khoảng 10 tháng vượt 100 điểm. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro, khiến USD thu hẹp phần lớn mức tăng và hiện chỉ cao hơn nhẹ so với giai đoạn trước xung đột.
Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, USD từng suy yếu đáng kể do tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc USD phục hồi khi rủi ro gia tăng cho thấy Mỹ vẫn được xem là điểm đến trú ẩn an toàn của dòng vốn toàn cầu.
Theo giới đầu tư, dư địa giảm sâu của USD trong ngắn hạn là không lớn. Để USD tiếp tục suy yếu cần xuất hiện xu hướng dòng vốn rút khỏi Mỹ hoặc ít nhất là dòng vốn vào thị trường này suy giảm.
Một yếu tố quan trọng hỗ trợ USD là chênh lệch lãi suất. Lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, các diễn biến sắp tới từ Fed, đặc biệt là phiên điều trần của ông Kevin Warsh, có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất và định hướng ngắn hạn của đồng USD.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo duy trì lập trường chính sách chặt chẽ hơn để ứng phó với cú sốc năng lượng. Dù có thể tạo áp lực nhất định lên USD trong ngắn hạn, chênh lệch lợi suất vẫn nghiêng về phía Mỹ, qua đó, giúp các tài sản định giá bằng USD duy trì lợi thế so với châu Âu.
Hiện tại, USD đang trong trạng thái tương đối ổn định khi căng thẳng Mỹ - Iran tạm lắng, tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và có thể khiến đồng tiền này biến động mạnh trở lại./.