Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 18/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố chốt tuần ở mức 25.102 đồng, tiếp tục dao động hẹp, mỗi phiên biến động dưới 3 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối giữ nguyên ở mức 23.897 - 26.307 VND/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.630 đồng, không đổi so với phiên cuối tuần, nhưng đã giảm tới 200 đồng trong tuần, nối dài chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 1.300 đồng. Trong phiên cuối tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động hẹp, chủ yếu đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết quanh 26.127 - 26.357 VND/USD, không ghi nhận biến động đáng kể; ACB giao dịch ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD, trong khi Sacombank ở mức 26.227 - 26.357 VND/USD. Một số ngân hàng như HSBC điều chỉnh tăng nhẹ, đưa giá mua vào - bán ra lên 26.179 - 26.357 VND/USD, tăng khoảng 6 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần qua (ngày 17/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đối với EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng, nhưng biến động không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 30.213 - 31.806 VND/EUR, giảm lần lượt 74 đồng chiều mua và 77 đồng chiều bán; BIDV giảm mạnh hơn, xuống 30.564 - 31.862 VND/EUR, giảm 57 đồng và 63 đồng.

Ngược lại, Sacombank là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 35 đồng chiều mua và 34 đồng chiều bán, lên 30.601 - 32.356 VND/EUR, phản ánh sự phân hóa nhẹ, nhưng xu hướng chung vẫn là điều chỉnh giảm của đồng euro.

Với GBP, xu hướng giảm diễn ra trên diện rộng và mức giảm mạnh hơn so với EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh ở mức 34.680 - 36.153 VND/GBP, giảm 138 đồng chiều mua và 143 đồng chiều bán; BIDV giảm sâu hơn, xuống 35.028 - 36.125 VND/GBP, giảm 164 đồng và 168 đồng. HSBC và Techcombank cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trên 100 đồng mỗi chiều.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 98,21 điểm, tăng nhẹ phiên cuối tuần nhưng giảm 0,45% tuần qua.

Theo đó, tỷ giá USD/EUR tăng 0,15% lên 0,8501 và tỷ giá USD/GBP tăng 0,07% lên 0,7398, phản ánh áp lực nhẹ lên các đồng tiền châu Âu. Ngược lại, USD suy yếu so với JPY khi USD/JPY giảm 0,35% xuống 158,64, cho thấy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn như yên Nhật có phần gia tăng. Trong khi đó, USD/CNY giảm nhẹ 0,05% xuống 6,8177.