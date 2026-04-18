Bất động sản

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Lạc Nguyên

12:43 | 18/04/2026
(TBTCO) - Không có nguồn cung mới trong quý đầu năm, song thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi tỷ lệ mặt bằng trống tiếp tục thu hẹp. Diễn biến này phản ánh xu hướng doanh nghiệp dịch chuyển sang các không gian làm việc chất lượng hơn, thay vì mở rộng đơn thuần.
Trong quý I/2026, thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh không ghi nhận thêm nguồn cung mới, song vẫn duy trì được trạng thái ổn định với các chỉ số vận hành cải thiện. Giá cho thuê tiếp tục giữ mặt bằng ổn định, trong khi tỷ lệ trống giảm ở cả hai phân khúc hạng A và hạng B, phản ánh tín hiệu phục hồi thận trọng nhưng rõ nét của nhu cầu thuê.

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, theo CBRE, giá cho thuê văn phòng hạng A đạt trung bình 47,2 USD/m²/tháng, tăng nhẹ 0,4% so với quý trước, chủ yếu đến từ các điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Ở phân khúc hạng B, mức tăng rõ nét hơn khi giá cho thuê trung bình đạt 26,9 USD/m²/tháng, tăng 0,9% so với quý IV/2025, cho thấy nhu cầu thuê đang có xu hướng cải thiện.

Tỷ lệ trống tiếp tục thu hẹp. Phân khúc hạng A ghi nhận tỷ lệ trống giảm 1,7 điểm phần trăm, xuống còn 16,5%, trong đó khoảng 75% các tòa nhà đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Ở phân khúc hạng B, tỷ lệ trống giảm 0,7 điểm phần trăm, còn 11,9%. Diễn biến này cho thấy sức hấp thụ của thị trường đang được củng cố, dù chưa bứt phá mạnh.

Về nhu cầu thuê, diện tích hấp thụ văn phòng hạng A đạt hơn 4.000 m² diện tích cho thuê thuần (NLA), trong khi hạng B đạt hơn 6.700 m². Nhu cầu này chủ yếu tập trung tại các dự án mới, đặc biệt là những tòa nhà gần khu vực trung tâm, có mức giá chào thuê cạnh tranh.

Đáng chú ý, động lực chính của thị trường không đến từ mở rộng quy mô đơn thuần, mà phản ánh xu hướng tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, các giao dịch mở rộng chiếm 53% tổng số giao dịch, trong khi các giao dịch di dời văn phòng chiếm 37%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên nâng cấp chất lượng không gian làm việc và tối ưu hiệu quả vận hành, thay vì chỉ gia tăng diện tích.

Bà Thanh Phạm - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2026, khách thuê được dự báo tiếp tục ưu tiên các mặt bằng văn phòng có chất lượng tốt, đặc biệt là các tòa nhà hạng A và hạng B mới, tọa lạc tại khu vực trung tâm. Bên cạnh yếu tố chất lượng và vị trí, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ trở thành một yếu tố then chốt, tạo ra một "lớp cân nhắc" chiến lược mới cho khách thuê, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp và các ngành liên quan.

Việc sở hữu văn phòng trong hoặc lân cận khu vực Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại lợi thế vượt trội về định vị thương hiệu, khả năng tiếp cận mạng lưới đối tác và khách hàng chiến lược, cũng như tiềm năng kết nối dài hạn vào một hệ sinh thái tài chính sôi động. Trước bối cảnh này, chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ duy trì sự thận trọng trong chiến lược giá, tập trung vào tính cạnh tranh và các chính sách linh hoạt nhằm thu hút và giữ chân khách thuê, thay vì điều chỉnh giá mạnh trong ngắn hạn.

Dự báo, trong thời gian tới, thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vận động theo hướng ổn định, với trọng tâm là chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách thuê, thay vì cạnh tranh đơn thuần về giá./.

Từ khóa:
thị trường văn phòng Văn phòng TP. Hồ Chí Minh nhu cầu thuê văn phòng giá thuê tăng nguồn cung văn phòng

