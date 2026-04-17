Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Ông Bùi Thành Nhơn trao quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Nova Group cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

NovaGroup vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Nova Holding, Nhà sáng lập NovaGroup chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Ông Bùi Thành Nhơn sẽ tiếp tục giữ vai trò định hướng chiến lược khi vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với Nova Group, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường. Việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nova Group không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự tiếp nối của một quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực điều hành và tư duy đổi mới đã được kiểm chứng.

Ngoài ra, NovaGroup cũng tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Các nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm gồm: ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT; bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NovaGroup; bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Tổng Giám đốc đầu tư; bà Phạm Thị Hồng Nhung - Phó Tổng Giám đốc vận hành.

Đây là đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đã gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn, đặc biệt trong giai đoạn 2023 - 2025.

Bà Trần Thị Thanh Vân hiện là Phó Tổng Giám đốc Novaland, đã có hơn 17 năm gắn bó, đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển của Tập đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn 3 năm tái cấu trúc vừa qua. Bà Vân cam kết sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quản trị điều hành, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành.

Bà Trương Thị Hoàng Lan là một chuyên gia tài chính - ngân hàng nổi bật, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cao cấp tại các ngân hàng và công ty chứng khoán trong nước. Trước khi gia nhập NovaGroup vào tháng 3/2026, bà Lan từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tiên Phong Bank.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung hiện là Trưởng Ban Hệ thống Tập đoàn, Thành viên HĐQT Novaland kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Nova Service Group. Bà Nhung được biết đến là một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và quản trị hệ thống.

Phía Novaland Group cho hay, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, NovaGroup xác định việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là yếu tố then chốt.

Sự chuyển giao và tái cấu trúc lần này sẽ giúp Tập đoàn đẩy nhanh quá trình phục hồi và tối ưu vận hành; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai các mô hình kinh doanh theo chuẩn ESG; nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng tốc phát triển, nhưng vẫn giữ vững nền tảng quản trị và giá trị cốt lõi đã được xây dựng trong nhiều năm qua/.