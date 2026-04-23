Bất động sản

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Kỳ Phương

20:37 | 23/04/2026
(TBTCO) - HĐQT Novaland vừa tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland (mã ck: NVL) nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ông Bùi Cao Nhật Quân chính thức trở thành tân Chủ tịch Novaland

Ngày 23/4/2026, tại NovaWorld Phan Thiet, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tập đoàn Novaland đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về kiện toàn nhân sự HĐQT, các phương án huy động vốn, tái cấu trúc tài chính, kế hoạch kinh doanh 2026 và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng. Novaland không chia cổ tức năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Ông Bùi Thành Nhơn – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Novaland cho biết, việc thực hiện các cam kết với khách hàng và cổ đông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là uy tín và danh dự của doanh nghiệp. Thị trường không thể chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà phải được khôi phục bằng những hành động cụ thể và kết quả thực tế. HĐQT kiên quyết thực hiện dứt điểm các tồn đọng để đạt được các mục tiêu trong năm 2026.

Trong thời gian tới, Novaland sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, các dự án tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Một số mục tiêu cụ thể trong năm 2026 gồm: bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470 nghìn tỷ đồng.

Hiện Novaland còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế – du lịch. Novaland sẽ khai thác quỹ đất có chọn lọc, tập trung vào các dự án tạo dòng tiền thực và giá trị bền vững.

Đại hội đã thông qua các phương án huy động vốn. Trong đó, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa triển khai trong năm 2025 được điều chỉnh thành phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tái cấu trúc tài chính, Novaland tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu.

Novaland đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, ngày đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/7/2028.

Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Các kế hoạch trên được dự kiến thực hiện trong năm 2026. Theo lộ trình, Công ty ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác. Các giải pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Tập đoàn, bổ sung nguồn vốn đẩy nhanh phát triển các dự án, đồng thời theo hướng tối ưu lợi ích cho cổ đông.

Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu HĐQT Novaland gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT. Với cơ cấu này, Đại hội đã tín nhiệm bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên Độc lập HĐQT để thay thế 3 vị trí sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 theo quy định pháp luật.

HĐQT Novaland cho biết đã thảo luận kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch bài bản cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, với lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn.

Cùng ngày, HĐQT Novaland đã tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đáng chú ý, tại phiên họp này, HĐQT cũng đã thống nhất chủ trương thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG theo định hướng tăng cường giám sát chiến lược - ESG đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 phê duyệt và bổ nhiệm ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban có trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu chuẩn ESG được triển khai xuyên suốt, hiệu quả trong toàn Tập đoàn.

Việc thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG cho thấy Chủ tịch HĐQT Nova Holding, Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn sẽ tiếp tục định hướng, giám sát và truyền lửa để Novaland vững vàng bước vào chương phát triển mới.
Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần. Thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

(TBTCO) - Dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong khu đô thị LA Home (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức làm lễ cất nóc. Dự án gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân.
Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang đối mặt với nghịch lý khi giá nhà duy trì ở mức cao, trong khi thanh khoản lại sụt giảm. Theo ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam dù lãi suất đã giảm, nhưng chi phí đầu vào leo thang khiến khả năng hạ giá gần như không khả thi trong ngắn hạn.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Định dạng phương án đầu tư tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(TBTCO) - Với chiều dài 175 km, vận tốc thiết kế 160 km/h, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ khi hoàn thành vào năm 2035 không chỉ đáp ứng bền vững nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, mà còn tạo cú hích mới cho ngành công nghiệp đường sắt.
Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Nội ghi nhận 8.010 căn hộ chung cư mới được mở bán. Đây là mức mở bán cao nhất trong những quý đầu năm kể từ năm 2021 đến nay.
PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

