Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Kỳ Phương

17:36 | 18/04/2026
(TBTCO) - Novaland vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong đó, đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.
Ông Bùi Cao Nhật Quân vừa nhận quyết định trở thành Chủ tịch NovaGroup vào ngày 17/4

Về việc bầu bổ sung để thay thế 3 vị trí hiện tại trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 được Novaland dự kiến trình Đại hội hội đồng cổ đông, trong danh sách các ứng viên được công bố, ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT và ông Phạm Tiến Vân - Thành viên HĐQT là những gương mặt quen thuộc.

Đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Novaland được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT Novaland. Theo sơ yếu lý lịch ứng viên được Novaland công bố, ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) là Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Western Washington Hoa Kỳ. Ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với Tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường.

Ông Bùi Cao Nhật Quân đã trải qua các vị trí như Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va, Thành viên HĐQT Novaland, Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup, Thành viên HĐQT Nova Holding, Phó Chủ tịch HĐQT Nova Holding và vừa chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Về việc bổ sung các phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026, Novaland dự kiến thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ tối đa 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Tổng số cổ phiếu phát hành thêm tối đa khoảng 167,6 triệu cổ phiếu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch này sẽ được ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành khác, tuy nhiên sẽ đảm bảo linh hoạt trong việc triển khai từng phương án tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP 2026). Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến khoảng 111,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành dự kiến 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Song song đó, một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công ty cũng được sửa đổi, bổ sung, trong đó vốn điều lệ được nâng lên gần 22.345 tỷ đồng. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban giám sát về chiến lược - môi trường, xã hội, quản trị cũng được bổ sung chi tiết vào Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Novaland sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2026 tại NovaWorld Phan Thiet, để trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, các phương án tái cấu trúc tài chính và kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao.
Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

(TBTCO) - Trong bức tranh biến động của thị trường, Hải Phòng bất ngờ lộ diện là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
(TBTCO) - Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hứa hẹn sớm trở thành "chấm son" trên bản đồ hàng hải thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam với năng lực đón các siêu tàu container trọng tải lên tới 250.000 DWT.
(TBTCO) - Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 16%), phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng trong năm 2026.
Sau 10 năm mở rộng mạnh mẽ, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Không còn thuần túy chạy theo quy mô, thị trường đang tập trung vào hiệu quả vận hành, hạ tầng hiện đại và các giá trị bền vững
(TBTCO) - Trong năm 2026, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, mã Ck: PDR) sẽ triển khai và bán hàng tại 6 dự án trọng điểm, gồm: Dự án chung cư cao tầng tại trung tâm đô thị, Thuận An 1, Phước Hải, Poulo Condor, Quy Nhơn Iconic, Han River.
(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới - nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Bằng các công trình hạ tầng trọng điểm và chiến lược phát triển đồng bộ, Quảng Ninh đang mở rộng không gian phát triển và tạo ra cơ hội mới cho khu vực.
Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 "Hào quang di sản" giữa lòng Chợ Lớn

