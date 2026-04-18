Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân vừa nhận quyết định trở thành Chủ tịch NovaGroup vào ngày 17/4

Về việc bầu bổ sung để thay thế 3 vị trí hiện tại trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 được Novaland dự kiến trình Đại hội hội đồng cổ đông, trong danh sách các ứng viên được công bố, ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT và ông Phạm Tiến Vân - Thành viên HĐQT là những gương mặt quen thuộc.

Đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Novaland được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT Novaland. Theo sơ yếu lý lịch ứng viên được Novaland công bố, ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) là Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Western Washington Hoa Kỳ. Ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với Tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường.

Ông Bùi Cao Nhật Quân đã trải qua các vị trí như Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va, Thành viên HĐQT Novaland, Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup, Thành viên HĐQT Nova Holding, Phó Chủ tịch HĐQT Nova Holding và vừa chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Về việc bổ sung các phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026, Novaland dự kiến thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ tối đa 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Tổng số cổ phiếu phát hành thêm tối đa khoảng 167,6 triệu cổ phiếu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch này sẽ được ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành khác, tuy nhiên sẽ đảm bảo linh hoạt trong việc triển khai từng phương án tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP 2026). Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến khoảng 111,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành dự kiến 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Song song đó, một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công ty cũng được sửa đổi, bổ sung, trong đó vốn điều lệ được nâng lên gần 22.345 tỷ đồng. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban giám sát về chiến lược - môi trường, xã hội, quản trị cũng được bổ sung chi tiết vào Điều lệ.